Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Com dívidas de R$ 4 bi, Ricardo Eletro protocola plano de recuperação judicial
Rede de lojas

Com dívidas de R$ 4 bi, Ricardo Eletro protocola plano de recuperação judicial

O processo corre na 1ª Vara de Falências e Recuperações de São Paulo. Apesar da aposta no e-commerce, a rede pretende manter 100 lojas físicas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 17:41

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 17:41

Loja da Ricardo Eletro no ES
Ricardo Eletro fecha todas as lojas no ES Crédito: Divulgação
A RicardoEletro protocolou na terça-feira, 13, a minuta de seu plano de recuperação judicial que envolve pouco menos de 20 mil credores e cerca de R$ 4 bilhões. O processo corre na 1ª Vara de Falências e Recuperações de São Paulo. "Devido à pandemia, a Máquina de Vendas teve de entrar com o pedido de Recuperação Judicial e, em uma medida drástica, fechou as 400 lojas e está endereçando o negócio para ser uma plataforma digital", diz Salvatore Milanese, sócio-fundador da Pantalica Partners, assessoria financeira da empresa.
"Nesse momento, estamos dando prioridade às dívidas trabalhistas, pois os trabalhadores demitidos são o principal foco de atenção da empresa. Contudo, os fornecedores estratégicos, essenciais à continuidade do negócio, também serão priorizados. A ideia é envolvê-los no processo de recuperação do negócio, de forma que recuperem os seus créditos o mais breve possível", diz Milanese.
Apesar da aposta no e-commerce, a rede pretende manter 100 lojas físicas. "Agora iniciaremos a negociação com credores que prevê, entre outras medidas, a colocação de ativos à disposição para redução da dívida", diz Milanese.

Veja Também

Dívida bruta do Brasil vai a 101% do PIB neste ano e não se estabiliza até 2025, diz FMI

Serviços sobem 2,9% em agosto, mas seguem sem recuperar perdas da pandemia

Bolsa brasileira ganha uma hora a mais de pregão a partir de novembro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BR 101 é interditada após tombamento de carreta de eucalipto em Jaguaré
Imagem de destaque
Dólar de volta a R$ 5 surpreende, mas deveria?
Imagem de destaque
Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 13 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados