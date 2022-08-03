Golpe do Whatsapp: acusado de tirar R$ 60 mil de mulher do ES é preso em Goiás

Homem acusado de aplicar o 'Golpe do Whatsapp' foi preso no estado de Goiás pela Polícia Civil Crédito: Divulgação/PCGO

repassou R$ 60 mil ao criminoso. Ele, que não teve a identidade revelada, foi preso no estado de Goiás e transferido ao Um homem de 23 anos foi preso acusado de aplicar o 'Golpe do Whatsapp', no qual o criminoso se passa por uma pessoa através do aplicativo de troca de mensagens e pede uma transferência. A vítima foi uma mulher, servidora pública estadual de 57 anos, que. Ele, que não teve a identidade revelada, foi preso no estado de Goiás e transferido ao Espírito Santo

O delegado Brenno Andrade, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) da Polícia Civil , explicou que o criminoso se passou pelo filho da vítima. Ele disse à mulher que estava com um novo número de telefone que ele usaria apenas para o trabalho e que estava precisando de dinheiro. A vítima, então, fez seis transferências para contas utilizadas pelo criminoso.

A princípio, o homem não admitiu ter aplicado o golpe e nem informou a motivação para o crime. Mas, de acordo com Brenno Andrade, a polícia levantou evidências que comprovam a participação do acusado.

"Fato é que, com as provas que a gente tem no inquérito policial, provas técnicas, ou seja, que não admitem contestação, a gente comprova que ele participou do crime. Agora, a gente vai saber se essas contas que foram utilizadas para transferências, se essas pessoas tiveram participação no crime ou se foram usadas através de dados vazados, se o criminoso pegou os dados dessas pessoas e criou contas falsas", argumentou o delegado.

Homem de 23 anos aplicou o 'Golpe do Whatsapp' em uma servidora pública do ES de 57 anos Crédito: Divulgação/PCGO

Brenno Andrade explicou que, na maioria das vezes, os responsáveis por aplicar este tipo de golpe são de fora do Estado. O criminoso foi identificado em Goiás e preso depois de uma ação da polícia local.

O delegado acrescentou que apenas uma das contas utilizadas pelo homem preso estavam no nome dele. Brenno Andrade fez um apelo para que as pessoas se atentem às orientações e não caiam neste tipo de golpe.