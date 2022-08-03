Homem é assassinado a tiros dentro de carro em Anchieta

Um homem de 28 anos foi morto a tiros dentro de um carro às margens da Rodovia do Sol, na entrada de Parati, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu na noite desta terça-feira (2) é investigado pela Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi preso e a vítima não foi identificada.
Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 20h. Militares foram acionados por populares que ouviram disparos de arma de fogo na região e viram um carro suspeito parado às margens da rodovia. No local, os policiais se depararam com um homem baleado dentro do carro, já sem vida. A PM disse que buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi localizado no momento do fato.
Procurada, a Polícia Civil disse, por nota, que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Anchieta e nenhum suspeito foi detido. "Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", disse a corporação.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.