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Caso em família

Baixo Guandu: filha esfaqueia o pai para defender mãe agredida

Segundo a polícia, o suspeito perseguiu a mulher e tentou esfaqueá-la, mas foi impedido pela filha, que tomou a faca dele e desferiu golpes no próprio pai
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

02 ago 2022 às 19:03

Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 19:03

Caso de estupro de vulnerável entre um jovem de 18 anos e uma menina de 12 anos esta sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Baixo Guandu.
A Delegacia de Baixo Guandu registrou a ocorrência e investigará o caso ocorrido nesta terça (2) Crédito: Heriklis Douglas
Uma mulher esfaqueou o próprio pai para defender a mãe que era agredida e ameaçada por ele, na tarde desta segunda-feira (1), no bairro Santa Mônica, em Baixo Guandu, Noroeste do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Militar, a mãe havia sido agredida pelo homem e fugiu para a casa de uma das filhas, que pediu ajuda da irmã para defendê-la. O suspeito, entretanto, a perseguiu, pegou uma faca e tentou esfaquear a mulher. No entanto, uma das filhas conseguiu tomar a faca do pai e, para defender a mãe, o esfaqueou. O suspeito foi atingido com quatro golpes no pescoço e na barriga.
A mãe contou para os policiais militares que o companheiro havia a agredido com socos na cabeça pela manhã, e após as agressões, ela fugiu para a casa de uma das filhas, como medo de novas agressões. O companheiro encontrou a mulher na casa da filha e voltou a agredi-la.
Após ser avisada que a mãe sofria agressões, outra filha do casal foi até a casa prestar apoio. As filhas tentaram segurar o pai, momento em que ele conseguiu pegar uma faca para esfaquear a mulher. A filha do casal que havia ido para a casa ajudar a irmã e a mãe, reagiu e esfaqueou o próprio pai.
O pai foi socorrido até o pronto-socorro da cidade. Segundo a Polícia Militar, o estado de saúde dele era estável e ele seria transferido para um hospital em Colatina. A filha que tomou a faca do pai teve um ferimento na mão, mas não precisou de atendimento médico.

OUTRAS AGRESSÕES

A mãe contou que frequentemente era agredida pelo companheiro, mas não o denunciava porque ele a ameaçava de morte. Ela disse ainda aos policiais que o parceiro já havia a trancando em um quarto com as filhas, e depois tentou atear fogo nelas.
A Polícia Militar informou que mãe e filha que esfaqueou o pai foram levadas para a Delegacia Regional de Colatina. A outra filha do casal permaneceu acompanhando o pai.
A reportagem procurou a Polícia Civil para saber que encaminhamento foi dado as mulheres e ao homem. Assim que houver retorno o texto será atualizado. 

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