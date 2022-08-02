Homem se refugia em creche após ser baleado em Cachoeiro

Um homem, de 22 anos, foi baleado no início da tarde desta terça-feira (2), no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, e se refugiou na creche EMEB "Professora Idalina Cunha Moraes".
A Polícia Militar (PM) explicou que o indivíduo foi alvejado por disparos de arma de fogo e, em fuga, entrou na escola. “Em contato com a vítima no local, ela afirmou que teria sido atacada por indivíduos do tráfico de drogas da região, com o qual ele teria envolvimento”, divulgou, em nota.
Ainda segundo a polícia, o homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e até o momento nenhum suspeito foi localizado, informou a PM.
De acordo com a apuração do repórter Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul, a ambulância do Samu saiu escoltada por viaturas da Polícia Militar. Em imagens divulgadas pela PM, é possível ver o homem saindo da instituição da escola da rede municipal de ensino.
A unidade escolar atende alunos da região do bairro Zumbi, porém as atividades não foram paralisadas. Pais de alguns alunos, de acordo com testemunhas, foram até a escola buscar os filhos. Após a retirada do homem, funcionários da creche limparam o local por onde ele entrou, que fica nos fundos da instituição.
O Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) comunicou que o homem foi baleado nas nádegas e ele foi socorrido para o Hospital Santa Casa de Misericórdia. Contudo, a autoria e a motivação do ocorrido são desconhecidas.
INVESTIGAÇÃO
A Polícia Civil (PC) disse, em nota, que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. “Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada”, completou.
Também destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181 ou pelo site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.
O QUE DIZ A PREFEITURA
Em nota, a Secretaria Municipal de Educação, por meio da Prefeitura do município, contou que recebeu uma ligação da diretora escolar da instituição relatando que, “no momento de entrada dos servidores do turno vespertino, foi surpreendida por uma pessoa que supostamente havia sido baleada. A Polícia Militar foi imediatamente acionada”.
Além disso, informou que “a escola funciona em regime de tempo integral e no momento do ocorrido, os estudantes encontravam-se nas salas de aula, onde permanecem com o andamento das aulas ocorrendo normalmente”.