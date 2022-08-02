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Sul do ES

Homem se refugia em creche após ser baleado em Cachoeiro

Vítima foi alvo por disparos de arma de fogo e, em fuga, entrou em um colégio que fica no bairro Zumbi; caso ocorreu no começo da tarde desta terça (2)
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

02 ago 2022 às 16:39

Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 16:39

Homem se refugia em escola após ser baleado em Cachoeiro de Itapemirim
Baleado, o homem entrou na escola EMEB "Professora Idalina Cunha Moraes", em Cachoeiro, para se abrigar Crédito: Thomaz Albano
Um homem, de 22 anos, foi baleado no início da tarde desta terça-feira (2), no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, e se refugiou na creche EMEB "Professora Idalina Cunha Moraes". 
Polícia Militar (PM) explicou que o indivíduo foi alvejado por disparos de arma de fogo e, em fuga, entrou na escola. “Em contato com a vítima no local, ela afirmou que teria sido atacada por indivíduos do tráfico de drogas da região, com o qual ele teria envolvimento”, divulgou, em nota.
Ainda segundo a polícia, o homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e até o momento nenhum suspeito foi localizado, informou a PM.
De acordo com a apuração do repórter Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul, a ambulância do Samu saiu escoltada por viaturas da Polícia Militar. Em imagens divulgadas pela PM, é possível ver o homem saindo da instituição da escola da rede municipal de ensino.
Homem se refugia em escola após ser baleado em Cachoeiro de Itapemirim
A equipe do Samu e da Polícia Militar encontraram o homem baleado dentro da escola EMEB "Profª Idalina Cunha Moraes" Crédito: Divulgação/Polícia Militar
A unidade escolar atende alunos da região do bairro Zumbi, porém as atividades não foram paralisadas. Pais de alguns alunos, de acordo com testemunhas, foram até a escola buscar os filhos. Após a retirada do homem, funcionários da creche limparam o local por onde ele entrou, que fica nos fundos da instituição.
O Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) comunicou que o homem foi baleado nas nádegas e ele foi socorrido para o Hospital Santa Casa de Misericórdia. Contudo, a autoria e a motivação do ocorrido são desconhecidas.
Homem se refugia em escola após ser baleado em Cachoeiro de Itapemirim
O Samu e a PM estiveram no local da ocorrência e a ambulância saiu escoltada Crédito: Divulgação/Polícia Militar

INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil (PC) disse, em nota, que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. “Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada”, completou.
Também destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181 ou pelo site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. 

O QUE DIZ A PREFEITURA

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação, por meio da Prefeitura do município, contou que recebeu uma ligação da diretora escolar da instituição relatando que, “no momento de entrada dos servidores do turno vespertino, foi surpreendida por uma pessoa que supostamente havia sido baleada. A Polícia Militar foi imediatamente acionada”.
Além disso, informou que “a escola funciona em regime de tempo integral e no momento do ocorrido, os estudantes encontravam-se nas salas de aula, onde permanecem com o andamento das aulas ocorrendo normalmente”.

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