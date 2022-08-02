Jovem é retirado de casa, espancado e tem dedos decepados em Cariacica

Um jovem de 26 anos foi retirado de casa por criminosos, espancado e teve os dedos decepados na noite desta segunda-feira (1), no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados por volta das 19h e seguiram para o campo de futebol da região, onde o rapaz estava. Ele contou que foi levado até lá, agredido a pauladas e teve três dedos de uma das mãos arrancados.
"Questionado sobre a autoria e motivação do crime, o homem disse que não sabia. A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE)", completou a PM, em nota.
A Polícia Civil informou que "a ocorrência foi registrada como lesão corporal, crime que depende da manifestação por parte da vítima, para que haja investigação. A Polícia Civil orienta que a vítima registre a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online".