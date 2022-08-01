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Primeiro de Maio tem tiroteio e buscas com helicóptero em Vila Velha

PM foi acionada para verificar informação de que indivíduos rivais estariam trocando tiros no bairro. Disparos foram ouvidos por moradores nesta segunda-feira (1°)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2022 às 18:25

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 18:25

Policiais nas ruas, helicóptero sobrevoando a região e uma intensa troca de tiros. Essa foi a situação registrada por moradores do bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (1º). Equipes da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar prosseguiram para o local, mas nenhum suspeito foi localizado.
Procurada pela TV Gazeta, a PM afirmou que foi acionada para verificar a informação de que indivíduos rivais estariam em uma troca de tiros no bairro. Como mostra o áudio, o tiroteio foi ouvido por populares no local.
Polícia Civil, porém, informou que não há registro de ocorrência com essas características na Delegacia Regional de Vila Velha.

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