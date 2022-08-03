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Foi preso

Jovem tenta furtar peças de carro e invade casa 5 vezes em Vila Velha

Segundo a família, antes de voltar à casa para fazer ameaças, suspeito tentou furtar peças do carro do mecânico, que é dono do imóvel, e ainda lutou com ele
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2022 às 12:14

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 12:14

Porta de aço ficou danificada por homem que tentou invadir a casa em Vila Velha
Porta de aço ficou danificada por homem que tentou invadir a casa em Vila Velha Crédito: TV Gazeta
Um jovem de 20 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (3) após tentar roubar peças do carro de um mecânico de 56 anos e ameaçar a família dele, no Centro de Vila Velha.
A irmã do mecânico, uma manicure que pediu para não ser identificada, contou ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, que o suspeito, identificado como Genildo Moreira Ferraz Júnior, primeiro tentou roubar pneus que estavam na caminhonete do irmão e depois voltou para ameaçá-los.
"Ele (o mecânico) estava trabalhando quando uma vizinha disse que alguém estava mexendo no carro dele. Ele foi tirar satisfação com o homem e eles entraram em luta corporal. Meu irmão deu uma chave de braço e ele levantou a blusa. Ele achou que ele pudesse estar armado e o soltou, contou.
Após lutar e agredir o mecânico, o suspeito fugiu. Durante a fuga, ele deixou cair uma faca e três telefones. Depois disso, o jovem voltou e ameaçou a família do homem mais cinco vezes.
"Ele voltou para pegar o celular dele, que disse ser dele. Ficou chamando e gritava, procurando o aparelho. Na última vez, ele chutou a porta umas três vezes. Liguei para a polícia e os policiais conseguiram encontrá-lo numa rua próxima", contou a manicure.
Genildo foi encaminhado à Delegacia Regional do município. Até a última atualização deste texto, a reportagem não havia obtido contato com o preso ou a defesa dele.
*Com informações do repórter André Falcão, da TV Gazeta

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