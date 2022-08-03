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Incêndio atinge casa após vazamento em botija de gás em Linhares

Segundo Bombeiros, ninguém se feriu. Moradora da residência disse aos militares que não é a primeira vez que ela enfrenta problemas com vazamentos na botija
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 ago 2022 às 10:21

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 10:21

Um incêndio provocado por um vazamento em uma botija de gás de cozinha danificou uma casa no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (2). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado e não houve feridos.
A corporação informou que, quando os militares chegaram ao local, a situação estava controlada e o fogo já havia sido extinto por populares. A proprietária do imóvel relatou manter uma botija de gás na varanda do primeiro pavimento da residência para acender um fogareiro acoplado diretamente na botija.
A mulher contou que, nesta terça-feira (2), ela colocou uma panela no fogo e percebeu que as chamas se espalharam em direção à botija. Perto do fogareiro havia um armário, atingido pelas chamas. Segundo a moradora, não é a primeira vez que ela enfrenta problemas com vazamentos na botija.  Os Bombeiros informaram que orientaram a dona de casa sobre as normas de segurança para o uso de botijas de gás de cozinha.

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