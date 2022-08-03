Incêndio atinge casa após vazamento em botija de gás em Linhares

A corporação informou que, quando os militares chegaram ao local, a situação estava controlada e o fogo já havia sido extinto por populares. A proprietária do imóvel relatou manter uma botija de gás na varanda do primeiro pavimento da residência para acender um fogareiro acoplado diretamente na botija.

A mulher contou que, nesta terça-feira (2), ela colocou uma panela no fogo e percebeu que as chamas se espalharam em direção à botija. Perto do fogareiro havia um armário, atingido pelas chamas. Segundo a moradora, não é a primeira vez que ela enfrenta problemas com vazamentos na botija. Os Bombeiros informaram que orientaram a dona de casa sobre as normas de segurança para o uso de botijas de gás de cozinha.