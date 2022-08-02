Dona de agência de turismo é presa no ES suspeita de golpes de R$ 160 mil

Apontada como autora de mais de 20 estelionatos, uma mulher de 59 anos foi presa nesta terça-feira (9) no bairro Valparaíso, na Serra. Os crimes, segundo a polícia mineira, foram cometidos pela investigada, dona da agência de turismo "GET Turismo", situada na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais. O prejuízo causado por ela é estimado em mais de R$ 160 mil.
De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil mineira, as vítimas passaram a suspeitar do golpe no início de maio deste ano, quando foram à agência e se depararam com o estabelecimento fechado, "não sendo possível sequer o contato telefônico com a proprietária". A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Falsificações e Defraudações (Defa).
"Em contato direto com as companhias aéreas e empresas de viagem, elas descobriram que as passagens não tinham sido emitidas ou que só a reserva havia sido feita, apesar de as vítimas já terem efetuado o pagamento referente à compra para a empresa GET Turismo", afirmou a corporação.
As investigações conduzidas em Minas Gerais apontaram que a suspeita estava no Espírito Santo e "teria dado entrada no requerimento de um passaporte, demonstrando risco de fuga ao exterior". Diante disso, a Polícia Civil capixaba foi acionada, conseguiu identificar onde ela estava e fez a prisão.
"A equipe recebeu a informação do setor de inteligência da Secretaria Estadual de Segurança (Sesp). Nós fomos até o local e demos cumprimento ao mandado de prisão. A mulher não ofereceu resistência", contou o delegado Douglas Vieira, titular da Delegacia Especializada de Falsificações e Defraudações.
Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, a suspeita – que não teve o nome divulgado – foi encaminhada ao Centro de Triagem de Viana e permanece à disposição da Justiça de Minas Gerais. "A necessidade de transferência de presos é uma decisão judicial", esclareceu o delegado.