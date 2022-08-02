Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estelionato

Dona de agência de turismo é presa no ES suspeita de golpes de R$ 160 mil

Investigações da polícia mineira apontaram que ela cometeu mais de 20 estelionatos por meio de falsa agência de turismo em Minas; prisão aconteceu nesta terça (2), na Serra
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

02 ago 2022 às 18:23

Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 18:23

Apontada como autora de mais de 20 estelionatos, uma mulher de 59 anos foi presa nesta terça-feira (9) no bairro Valparaíso, na Serra. Os crimes, segundo a polícia mineira, foram cometidos pela investigada,  dona da agência de turismo "GET Turismo", situada na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais.  O prejuízo causado por ela é estimado em mais de R$ 160 mil.
De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil mineira, as vítimas passaram a suspeitar do golpe no início de maio deste ano, quando foram à agência e se depararam com o estabelecimento fechado, "não sendo possível sequer o contato telefônico com a proprietária". A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Falsificações e Defraudações (Defa).
"Em contato direto com as companhias aéreas e empresas de viagem, elas descobriram que as passagens não tinham sido emitidas ou que só a reserva havia sido feita, apesar de as vítimas já terem efetuado o pagamento referente à compra para a empresa GET Turismo", afirmou a corporação.
As investigações conduzidas em Minas Gerais apontaram que a suspeita estava no Espírito Santo e "teria dado entrada no requerimento de um passaporte, demonstrando risco de fuga ao exterior". Diante disso, a Polícia Civil capixaba foi acionada, conseguiu identificar onde ela estava e fez a prisão.
"A equipe recebeu a informação do setor de inteligência da Secretaria Estadual de Segurança (Sesp). Nós fomos até o local e demos cumprimento ao mandado de prisão. A mulher não ofereceu resistência", contou o delegado Douglas Vieira, titular da Delegacia Especializada de Falsificações e Defraudações.
Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, a suspeita – que não teve o nome divulgado – foi encaminhada ao Centro de Triagem de Viana e permanece à disposição da Justiça de Minas Gerais. "A necessidade de transferência de presos é uma decisão judicial", esclareceu o delegado.

Veja Também

Jovem é retirado de casa, espancado e tem dedos decepados em Cariacica

Corpo carbonizado em meio a pneus é encontrado em Vila Velha

Homem se refugia em creche após ser baleado em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo estelionato Minas Gerais Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo da Páscoa: confira as energias de renovação para cada signo
Imagem de destaque
Ex e atual de mulher são presos após tiros e invasão em Castelo
Imagem de destaque
Adolescente foge com viatura da PM durante abordagem em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados