Em média, 12 armas são apreendidas por dia no Espírito Santo

Bandidos compram armas no mercado legal a um preço até 65% menor do que pagavam via contrabando Crédito: Shutterstock

De janeiro a julho deste ano, 2.264 armas foram apreendidas no Espírito Santo , uma média de 12 por dia. Delas, cerca de 30% foram adquiridas legalmente e acabaram nas mãos de criminosos.

Os números foram divulgados pelo secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Márcio Celante, em entrevista ao repórter Roger Santana, da TV Gazeta (confira abaixo).

"Observamos que 30% dessas armas foram apreendidas e estavam com os criminosos eram de origem do cidadão comum: aquele que adquiriu uma arma e teve ela extraviada, furtada ou roubada", detalhou o secretário.

Your browser does not support the audio element. Em média, 12 armas de fogo foram apreendidas por dia no ES de janeiro a julho de 2022

Em todo o ano passado, de acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública ( Sesp ), 4.095 armas foram apreendidas em território capixaba.

"Através de operações qualificadas, de um trabalho de inteligência, a gente consegue resultados expressivos. Como nós falamos: (mais de) 2.200 armas de fogo somente neste ano" Coronel Márcio Celante - Secretário de Estado da Segurança Pública

Celante pontuou, ainda, que o armamento chega nas mãos de criminosos de três modos: através do tráfico de armas; pelo extravio de cidadãos comuns, que compraram legalmente, ou adquiridas de armeiros, que fabricam de forma artesanal.

"A circulação de armas é constante, intensa. O que cabe a nós, forças de segurança, é identificar, através da inteligência, a origem dessas armas, e o mais importante: a apreensão dessas armas. Conseguindo apreensão, buscando o fornecedor, aquela organização criminosa que está trazendo essa arma para o Estado, através das divisas ou fronteiras, vamos conseguir uma maior apreensão de armas de fogo", ressaltou o secretário.