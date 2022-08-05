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Crime

Homem é morto a tiros dentro de carro em Maria Ortiz, Vitória

PM disse que foi acionada por volta de 22h40, mas quando os militares chegaram ao local o homem já estava sem vida. Nenhum suspeito foi detido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2022 às 10:29

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 10:29

Um homem foi assassinado a tiros dentro de um carro no bairro Maria Ortiz, em Vitória, na noite desta quinta-feira (4). Segundo a Polícia Militar, no veículo também foi encontrado um revólver com seis munições. A vítima não teve a identidade divulgada.
A PM disse que foi acionada por volta de 22h40, mas quando os militares chegaram ao local o homem já estava sem vida. De acordo com a corporação, na região ninguém soube informar sobre a dinâmica ou autoria do crime. "Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi localizado no momento do fato", afirmou, em nota.
Procurada, a Polícia Civil explicou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A corporação destacou que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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