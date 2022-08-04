Notas falsas de R$ 100 são achadas no meio da rua em Cariacica

Imagine estar passando de carro e ver um maço de notas de 100 reais no meio da pista? Essa foi a situação vivida por um homem, na tarde desta quinta-feira (4), em Santana, Cariacica. Quando parou para verificar, percebeu que todas as cédulas tinham o mesmo número de série, ou seja, eram falsificadas, e entregou os R$ 7.800 para a Polícia Federal.
A corporação informou que o homem seguia de Santana para o Centro de Vitória quando, no acostamento da via, viu o dinheiro. Notando a mesma numeração, estranhou. "Sem saber o que fazer, buscou informações na internet que diziam que ele deveria entregar o dinheiro na delegacia mais próxima ou na Polícia Federal e, como estava mais próximo desta última, assim o fez", explicou a PF, em nota.
Ao todo, havia 78 notas de 100 reais. O dinheiro foi entregue na Superintendência da PF, que abriu um inquérito para identificar os responsáveis pela produção das cédulas falsas.
"Importante salientar que esse senhor teve uma atitude muito correta. Qualquer pessoa que encontre ou receba dinheiro falso deve imediatamente entregar a autoridades para que seja possível a investigação de quem falsificou esse dinheiro", ressaltou o delegado Eugênio Ricas, superintendente da PF do Espírito Santo.
De acordo com a corporação, crimes desse tipo são considerados de grave potencial ofensivo, e a pena pode variar de três a 12 anos de prisão.
Notas falsas de 100 reais são achadas no meio da rua em Cariacica