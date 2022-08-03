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Operação Miastenia

Polícia Federal combate comércio irregular de remédios

Investigações tiveram início com uma apreensão no Aeroporto Internacional de Campo Grande (MS). Segundo a PF, empresa destinatária da mercadoria apreendida não tem registro da Anvisa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 ago 2022 às 08:19

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 08:19

A repressão ao comércio irregular de medicamentos de origem estrangeira é o alvo da Operação Miastenia nesta quarta-feira (3). Na ação, coordenada pela Polícia Federal com a participação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e com a Vigilância Sanitária de Cuiabá, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em Cuiabá e Várzea Grande (MT). As informações são da Agência Brasil.
Cloroquina é um dos medicamentos que estará em kit da Prefeitura de Itapemirim
Operação Miastenia busca combater comércio irregular de medicamentos de origem estrangeira Crédito: Freestocks.org/Pexels
As investigações tiveram início com uma apreensão, no Aeroporto Internacional de Campo Grande, de várias caixas de medicamento de origem argentina, contendo o princípio ativo Neostigmina, informou a Polícia Federal. Os produtos estavam sem documentação que comprove a entrada regular no Brasil.
Ainda segundo a Polícia Federal, durante a investigação, foi apurado que a empresa destinatária da mercadoria apreendida, sediada na capital mato-grossense, não tem registro na Anvisa e comercializa os produtos estrangeiros para distribuidoras de medicamentos e hospitais localizados em outros estados.
O nome da operação se deve ao emprego da neostigmina na melhora sintomatológica de uma doença denominada Miastenia Gravis.

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