Novos medicamentos podem ser revolução no tratamento do câncer

Os avanços da medicina são o resultado mais concreto do potencial humano de interferir positivamente na sociedade e melhorar a vida das pessoas. Recentes descobertas, reveladas na maior reunião sobre oncologia do mundo, a Asco, comprovam que há lugar para esperança de que podemos desenvolver medicamentos com cada vez menos efeitos colaterais e maior efetividade contra diversos tipos de câncer.

No evento, realizado nos Estados Unidos , pesquisadores revelaram que uma droga já usada para tratamento de um tipo de câncer de mama pode ter atuação mais ampla.

O medicamento em questão é o Trastuzumab Deruxtecan, que já era conhecido dos médicos. Ele é utilizado no tratamento de um subtipo de câncer de mama chamado de HER2, nome da proteína existente na superfície desse tipo de tumor e que sofre o ataque do medicamento. Quanto maior a concentração dessa proteína, maior é o efeito do remédio, por isso, seu uso era restrito às pacientes com alta expressão de HER2.

O que se descobriu é que esse remédio também tem ação em cânceres com baixa expressão da proteína HER2, reduzindo em 50% a chance de progressão da doença e em 36% o risco de morte. Com a novidade, espera-se que o tratamento com o medicamento, que abrangia até 15% das pacientes com câncer de mama, possa ser aplicado em cerca de 60% dos casos.

No tratamento contra o câncer de reto, os resultados de outro medicamento, o Dostarlimab, também foram surpreendentes. O remédio já é aprovado no Brasil para tratar câncer de endométrio, e não tinha sido testado contra outros tipos de tumores até então.

Tratados por seis meses com o imunoterápico Dostarlimab, aplicado via venosa a cada três semanas, todos os participantes do estudo obtiveram resposta clínica completa, isto é, o tumor desapareceu totalmente e os resultados positivos se sustentaram por um ano.

Foram doze os pacientes envolvidos no estudo, número considerado pequeno. Porém, os dados foram suficientes para o trabalho ser reconhecido como um dos mais importantes do congresso. Durante o período avaliado, nenhum dos pacientes foi submetido à quimioterapia ou radioterapia e eles também não passaram por cirurgias para a retirada do tumor.

Esses resultados indicam um avanço sem precedentes no tratamento do câncer retal. Eles apontam para grandes avanços em comparação com o tratamento padrão, composto por quimioterapia, somada à radiação e seguida de cirurgia. O tratamento convencional é extenuante, e pode acarretar em disfunções intestinal, urinária e sexual. Muitos pacientes, ao final, ainda necessitam de bolsas de colostomia, portanto, a efetividade demonstrada até aqui pelo Dostarlimab é revolucionária.