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Quatro medicamentos

ANS aprova incorporação de 6 terapias contra câncer em rol de planos

Operadoras terão prazo de até dez dias para começar a oferecer os tratamentos a seus beneficiários

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 11:23

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

31 mai 2022 às 11:23
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou nesta segunda-feira (30) a inclusão de seis terapias orais contra o câncer no rol de procedimentos de cobertura obrigatória para os planos de saúde. Com isso, as operadoras terão prazo de até dez dias para começar a oferecer os tratamentos a seus beneficiários.
Médico atua no Norte do ES
Segundo a ANS, o rol de procedimentos inclui mais de 3 mil tecnologias em saúde. Crédito: Pixabay
As terapias envolvem quatro medicamentos. O acalabrutinibe poderá ser usado em três procedimentos: para tratamento de pacientes adultos com leucemia linfocítica crônica (LLC), em primeira linha de tratamento; para adultos com LLC recidivada ou refratária; e para adultos com linfoma de células do manto (LCM) que receberam pelo menos uma terapia anterior.
Além disso, foram incluídas terapias com os medicamentos apalutamida e enzalutamida, ambos para tratamento de pacientes com câncer de próstata metastático sensível à castração (CPSCm), e lorlatinibe, para o tratamento de pacientes com câncer de pulmão não pequenas células (CPNPC), localmente avançado ou metastático que seja positivo para quinase de linfoma anaplásico (ALK), em primeira linha.
Segundo a ANS, o rol de procedimentos inclui mais de 3 mil tecnologias em saúde, que têm cobertura obrigatória para os planos de saúde regulamentados, ou seja, contratados após 2 de janeiro de 1999 ou adaptados à Lei 9.656/98.

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