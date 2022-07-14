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A pedido da Anvisa

Häagen-Dazs recolhe sorvete de baunilha por presença de substância cancerígena

Empresa confirmou que foi identificado a presença de traços de 2-cloroetanol, que pode estar associado ao óxido de etileno, substância com propriedades carcinogênicas e mutagênicas
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

14 jul 2022 às 08:42

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 08:42

A empresa General Mills Brasil Alimentos Ltda. iniciou o recolhimento voluntário de todos os lotes de sorvete sabor baunilha da marca Häagen-Dazs com validade entre 7/7/2022 e 18/7/2023, comercializados em pote cartonado de 415 gramas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que os lotes em questão, importados da França, estão sendo recolhidos em nível global, devido à presença da substância 2-cloroetanol no ingrediente utilizado na fabricação do sorvete para conferir sabor baunilha.
Não foram impostas restrições de comercialização e uso dos outros sabores de sorvetes Häagen-Dazs.
Não foram impostas restrições de comercialização e uso dos outros sabores de sorvetes Häagen-Dazs. Crédito: Divulgação/Häagen Dazs
"Não há restrições de comercialização e uso dos demais sabores de sorvetes Häagen-Dazs", destacou o órgão sanitário.  
Por meio de nota, a empresa confirmou que foi identificado, no aroma natural de baunilha, a presença de traços de 2-cloroetanol, que pode estar associado ao óxido de etileno, substância com propriedades carcinogênicas (que podem causar câncer) e mutagênicas (que podem causar alterações capazes de provocar danos às células humanas).
"Pelas informações científicas disponíveis, não é possível descartar a genotoxicidade do 2-CE, substância decorrente da degradação do ETO e que foi detectada nesses lotes específicos de sorvete", reforçou a Anvisa.

CONSUMIDOR

A orientação da agência ao consumidor que tenha adquirido o sorvete de baunilha com as datas de validade citadas é não consumir o produto. "Guarde a embalagem e entre em contato com a empresa General Mills, por meio do telefone 0800 031 0707 ou do endereço eletrônico [email protected], para esclarecimentos, troca ou reembolso."
A General Mills reforçou que todos os demais sabores e apresentações dos produtos Häagen-Dazs não foram afetados pelo recolhimento e podem ser consumidos normalmente.

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