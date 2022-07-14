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Previsão do tempo

Vai dar sol? Veja como fica o tempo no fim de semana no Espírito Santo

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o sol deve prevalecer no fim de semana e as temperaturas podem chegar aos 30°C
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

14 jul 2022 às 07:39

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 07:39

Vitória - ES - Amanhecer em Vitória. Píer de Iemanjá em Camburi.
Amanhecer em Vitória. Píer de Iemanjá em Camburi, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
O céu muito encoberto e o tempo instável dos últimos dias devem dar uma trégua neste fim de semana. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão é de sol e temperaturas na casa dos 30ºC em algumas localidades.
Na sexta-feira (15) ainda pode chover no começo do dia no Nordeste capixaba, Extremo Norte, Região das Três Santas e na Grande Vitória, devido à umidade costeira. O tempo segue firme na Região Sul e no Oeste Serrano. O vento sopra de forma moderada no Litoral Sul.
O sábado (16) será de muitas nuvens e algumas aberturas de sol em todo o Espírito Santo. Não há previsão de chuva em todo o Estado e as temperaturas terão pequeno aumento. O destaque fica para a Grande Vitória, onde a máxima atinge 30ºC e para as áreas menos elevadas da Região Sul, onde os termômetros chegam aos 34ºC.
Por fim, o domingo (17) terá predomínio de sol entre algumas nuvens em todo o Estado e não há previsão de chuva.

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