Vai dar sol? Veja como fica o tempo no fim de semana no Espírito Santo

Amanhecer em Vitória. Píer de Iemanjá em Camburi, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

O céu muito encoberto e o tempo instável dos últimos dias devem dar uma trégua neste fim de semana. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , a previsão é de sol e temperaturas na casa dos 30ºC em algumas localidades.

Na sexta-feira (15) ainda pode chover no começo do dia no Nordeste capixaba, Extremo Norte, Região das Três Santas e na Grande Vitória, devido à umidade costeira. O tempo segue firme na Região Sul e no Oeste Serrano. O vento sopra de forma moderada no Litoral Sul.

O sábado (16) será de muitas nuvens e algumas aberturas de sol em todo o Espírito Santo. Não há previsão de chuva em todo o Estado e as temperaturas terão pequeno aumento. O destaque fica para a Grande Vitória, onde a máxima atinge 30ºC e para as áreas menos elevadas da Região Sul, onde os termômetros chegam aos 34ºC.