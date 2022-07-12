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Previsão

Frente fria provoca queda de temperatura e chuva a partir de quinta no ES

Fenômeno vai trazer chuva e queda nas temperaturas, mas segundo o Incaper, o frio não será tão intenso como o ocorrido no final do outono e início de inverno no Estado
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

12 jul 2022 às 09:13

Publicado em 12 de Julho de 2022 às 09:13

Tempo nublado e chuvoso em Vitória
Frente fria provoca queda de temperatura a partir de quinta no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Uma frente fria que se desloca pelo Brasil deve provocar queda acentuada de temperatura nas regiões Sul e Sudeste do país. Para o Espírito Santo, o fenômeno vai trazer chuva e diminuição dos índices registrados pelos termômetros. O frio, no entanto, não será tão intenso como o observado entre o final do outono e início de inverno no Estado.
De acordo com a coordenação de meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a aproximação da frente fria do Espírito Santo ocorre entre quarta-feira (13) e quinta-feira (14).
Para estes dias, estão previstas mínimas de 18ºC e 19ºC, respectivamente, na Grande Vitória, e de 12ºC e 11ºC, na Região Serrana. As máximas caem de 29ºC para 28ºC na Região Metropolitana e de 26ºC para 24ºC nas serras capixabas.
O meteorologista do Incaper, Ivaniel Fôro, ressalta que as temperaturas caem no Estado, mas não de forma acentuada como em outras regiões do Sul do Brasil. “Seu deslocamento será pelo mar, interferindo pouco para quedas mais acentuadas nas temperaturas no Estado”, afirma.
Frente fria provoca queda de temperatura a partir de quinta no Espírito Santo
Frente fria provoca queda de temperatura a partir de quinta no Espírito Santo Crédito: Incaper

CHUVA

A passagem da frente fria em alto mar também favorece a formação de nuvens e chuva esparsa e de pouca intensidade, principalmente na Grande Vitória e no Litoral Norte do Estado
O sol ainda prevalece na quarta-feira (13) e não há previsão de chuva neste dia em todo o Espírito Santo. As temperaturas sobem um pouco mais em todas as regiões capixabas.
Já na quinta-feira (14), o sol aparece entre muitas nuvens e pode ocorrer chuva fraca e rápida, em alguns momentos do dia, na metade norte capixaba, na Região das "Três Santas" e Grande Vitória. Na região Sul e no Oeste da Região Serrana não chove.
Na sexta-feira (15), chove no começo do dia, devido ao avanço da umidade costeira, na região Nordeste, no Extremo Norte, na Grande Vitória, e na Região das "Três Santas". Nos demais períodos do dia, não chove.
No sábado (16), o tempo permanece instável, devido à umidade vinda do mar. Chove em alguns momentos do dia na Região Nordeste, no Extremo Norte, na Grande Vitória, e na Região Serrana, na porção das "Três Santas". Sol entre algumas nuvens nas demais regiões do Estado, mas sem previsão de chuva. As temperaturas terão pequeno aumento.

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