Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Oscilação do clima

Previsão do tempo: veja até quando a chuva continua em parte do ES

Fim de semana foi chuvoso na Grande Vitória e nas regiões Norte e Noroeste, mas segundo o Incaper e o Inmet, o tempo deve estabilizar nos próximos dias
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 jul 2022 às 07:20

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 07:20

Tempo nublado e chuvoso em Vitória
Choveu no último final de semana, em Vitória e o tempo foi nublado na maior parte do tempo Crédito: Fernando Madeira
O fim de semana no Espírito Santo foi de sol e chuva na Grande Vitória e nas regiões Norte e Noroeste. O Incaper mostra que deve continuar chovendo nesta segunda-feira (11) em algumas localidades, mas a previsão é que o tempo estabilize nos próximos dias na maior parte do Estado.
Nesta segunda-feira (11), o sol fica entre nuvens e ainda ocorre chuva esparsa, em alguns momentos do dia, na Grande Vitória e em trechos do Norte capixaba. O sol predomina e não há previsão de chuva nas demais áreas. As temperaturas aumentam em todas as regiões. O vento sopra com moderada intensidade no litoral Sul.
Na terça-feira (12), a manhã pode começar encoberta e com chuvisco na Grande Vitória, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
No decorrer do dia, de acordo com o Incaper, o tempo normaliza e o sol aparece entre nuvens e chuva fraca. No início da manhã ainda pode chover no Extremo Norte do Estado. Nas demais regiões, o sol predomina e não chove. O vento sopra com moderada intensidade no Litoral Sul.
O Inmet mostra que a partir de quarta-feira (13), o dia começa com sol entre nuvens e sem previsão de chuva na Grande Vitória. Nos demais dias, a previsão também é de tempo estável.

Veja Também

ES registra 1,5 ºC e fica próximo de recorde histórico de 60 anos

Onda de frio no ES: Vila Velha registra 9,1 °C nesta quinta (19)

ES bate recorde de frio: veja lista de temperaturas por cidade

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Clima Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saúde em dia: 5 cuidados para manter a qualidade de vida
Imagem de destaque
Motociclista morre após moto ir parar dentro de represa em Jaguaré
Imagem de destaque
A Gazeta conquista 1° lugar no Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados