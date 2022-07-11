Previsão do tempo: veja até quando a chuva continua em parte do ES

Choveu no último final de semana, em Vitória e o tempo foi nublado na maior parte do tempo Crédito: Fernando Madeira

O fim de semana no Espírito Santo foi de sol e chuva na Grande Vitória e nas regiões Norte e Noroeste. O Incaper mostra que deve continuar chovendo nesta segunda-feira (11) em algumas localidades, mas a previsão é que o tempo estabilize nos próximos dias na maior parte do Estado.

Nesta segunda-feira (11), o sol fica entre nuvens e ainda ocorre chuva esparsa, em alguns momentos do dia, na Grande Vitória e em trechos do Norte capixaba. O sol predomina e não há previsão de chuva nas demais áreas. As temperaturas aumentam em todas as regiões. O vento sopra com moderada intensidade no litoral Sul.

terça-feira (12), a manhã pode começar encoberta e com chuvisco na Grande Vitória, segundo o Na, a manhã pode começar encoberta e com chuvisco na Grande Vitória, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

No decorrer do dia, de acordo com o Incaper, o tempo normaliza e o sol aparece entre nuvens e chuva fraca. No início da manhã ainda pode chover no Extremo Norte do Estado. Nas demais regiões, o sol predomina e não chove. O vento sopra com moderada intensidade no Litoral Sul.