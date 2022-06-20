Quais são as principais características do inverno no ES

O inverno 2022 começa às 6h14 desta terça-feira (21). A chegada da estação vem acompanhada da expectativa de frio. Mas além das temperaturas amenas, quais as principais características desse período no Espírito Santo? Confira abaixo.
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) destaca que, na Região Sudeste do Brasil, a estação é caracterizada por índices mais baixos nos termômetros, diminuição dos volumes de chuva e noites mais longas que os dias.
No Espírito Santo, as características são:
- Meses são os mais secos e frios do ano;
- O principal sistema meteorológico de atuação são as frentes frias, acompanhadas de massas de ar polar mais intensas que nas demais épocas do ano. A passagem dessas massas de ar provoca a diminuição das temperaturas;
- Outra característica da estação são as inversões térmicas e também a ocorrência de nevoeiros, que costumam se formar entre a noite e o início da manhã, causados pela umidade relativa do ar elevada, grande resfriamento da superfície e ar estável, praticamente sem vento;
- Nas tardes menos frias de alguns invernos, a umidade relativa tende a diminuir longe do litoral, algumas vezes atingindo valores críticos, abaixo dos 20%;
- A média acumulada de precipitação para a estação fica, em média, abaixo dos 100 mm no oeste do Estado e entre 150 e 200 mm no leste;
- As temperaturas máximas médias ficam em torno dos 23 a 25 °C na Região Serrana e dos 27 a 28 ºC nas demais regiões. As temperaturas mínimas médias ficam em torno dos 10 a 12 °C na Região Serrana e dos 15 a 17 ºC nas demais regiões.
Segundo o Incaper, não há previsão de um padrão climático que possa causar alguma anormalidade no inverno 2022 — mesmo com a influência do fenômeno climático La Niña — que poderia influenciar o padrão das temperaturas no Estado nesse período.