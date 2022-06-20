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Quais são as principais características do inverno no ES

Na Região Sudeste do Brasil, a estação é caracterizada por baixas temperaturas, volume de chuva menor e noites mais longas que os dias

Publicado em 20 de Junho de 2022 às 09:59

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

20 jun 2022 às 09:59
Em julho de 2017, o Pico da Bandeira amanheceu completamente congelado
Quais são as principais características no inverno no Espírito Santo Crédito: Sairo Guedes
O inverno 2022 começa às 6h14 desta terça-feira (21). A chegada da estação vem acompanhada da expectativa de frio. Mas além das temperaturas amenas, quais as principais características desse período no Espírito Santo? Confira abaixo.
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) destaca que, na Região Sudeste do Brasil, a estação é caracterizada por índices mais baixos nos termômetros, diminuição dos volumes de chuva e noites mais longas que os dias.
No Espírito Santo, as características são:
  • Meses são os mais secos e frios do ano;
  • O principal sistema meteorológico de atuação são as frentes frias, acompanhadas de massas de ar polar mais intensas que nas demais épocas do ano. A passagem dessas massas de ar provoca a diminuição das temperaturas;
  • Outra característica da estação são as inversões térmicas e também a ocorrência de nevoeiros, que costumam se formar entre a noite e o início da manhã, causados pela umidade relativa do ar elevada, grande resfriamento da superfície e ar estável, praticamente sem vento; 
  • Nas tardes menos frias de alguns invernos, a umidade relativa tende a diminuir longe do litoral, algumas vezes atingindo valores críticos, abaixo dos 20%;  
  • A média acumulada de precipitação para a estação fica, em média, abaixo dos 100 mm no oeste do Estado e entre 150 e 200 mm no leste;  
  • As temperaturas máximas médias ficam em torno dos 23 a 25 °C na Região Serrana e dos 27 a 28 ºC nas demais regiões. As temperaturas mínimas médias ficam em torno dos 10 a 12 °C na Região Serrana e dos 15 a 17 ºC nas demais regiões.
Segundo o Incaper, não há previsão de um padrão climático que possa causar alguma anormalidade no inverno 2022 — mesmo com a influência do fenômeno climático La Niña — que poderia influenciar o padrão das temperaturas no Estado nesse período.

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