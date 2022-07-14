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Turista grava show de baleia jubarte no ES: "Vou embora satisfeita"

Viagem estava planejada para outro lugar do Brasil, mas Vitória entrou na rota de uma paulista por conta desses animais; registro foi feito nesta quarta-feira (13)
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

13 jul 2022 às 22:00

Publicado em 13 de Julho de 2022 às 22:00

As baleias do litoral capixaba parecem ter feito um show à parte nesta quarta-feira (13) para uma turista que saiu de São Paulo com a intenção de curtir a atração marítima no Espírito Santo. A beleza da natureza – com o salto da jubarte – foi registrada pela jornalista Simone Cavalcanti, que veio ao Estado com a filha (veja acima).
"É a primeira vez que faço o passeio e faria novamente. Acho que a observação é muito importante. Fico feliz por Vitória estar na lista de cidades que oferecem esta atividade. A vinda foi só por causa disso"
Simone Cavalcanti - Jornalista, moradora de São Paulo
As duas, com outros turistas e admiradores da biologia marinha, saíram às 7h15 de um píer em Vitória. O passeio durou horas e terminou às 14h30, quando todos retornaram ao ponto de partida.
Em entrevista à reportagem de A Gazeta, Simone afirmou que a missão está cumprida. Isso porque a Capital capixaba virou um destino após um imprevisto. Ela e a filha estavam com o objetivo de curtir um passeio como esse, mas em outro lugar do Brasil: em Abrolhos, na Bahia.
Esta não é a primeira vez que Simone vem ao Espírito Santo. Anos atrás, ela esteve em Vila Velha. Mas, agora, foi a primeira vez em que as baleias foram as protagonistas da viagem.
Turista filma show de baleia no litoral do ES
Turista filmou show de baleia jubarte no litoral do Espírito Santo Crédito: Simone Cavalcanti
Segundo o coordenador do Projeto Amigos da Jubarte, Sandro Firmino, os passeios são realizados sempre com um pesquisador à bordo para monitorar os mestres de embarcação, afim de que haja respeito às Leis de Proteção aos Cetáceos, que exigem uma permanência inferior a 30 minutos e distância mínima de 200 metros se o mamífero estiver com filhote.

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