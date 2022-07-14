Turista grava show de baleia jubarte no ES: "Vou embora satisfeita"

As baleias do litoral capixaba parecem ter feito um show à parte nesta quarta-feira (13) para uma turista que saiu de São Paulo com a intenção de curtir a atração marítima no Espírito Santo. A beleza da natureza – com o salto da jubarte – foi registrada pela jornalista Simone Cavalcanti, que veio ao Estado com a filha (veja acima).
"É a primeira vez que faço o passeio e faria novamente. Acho que a observação é muito importante. Fico feliz por Vitória estar na lista de cidades que oferecem esta atividade. A vinda foi só por causa disso"
As duas, com outros turistas e admiradores da biologia marinha, saíram às 7h15 de um píer em Vitória. O passeio durou horas e terminou às 14h30, quando todos retornaram ao ponto de partida.
Esta não é a primeira vez que Simone vem ao Espírito Santo. Anos atrás, ela esteve em Vila Velha. Mas, agora, foi a primeira vez em que as baleias foram as protagonistas da viagem.
Segundo o coordenador do Projeto Amigos da Jubarte, Sandro Firmino, os passeios são realizados sempre com um pesquisador à bordo para monitorar os mestres de embarcação, afim de que haja respeito às Leis de Proteção aos Cetáceos, que exigem uma permanência inferior a 30 minutos e distância mínima de 200 metros se o mamífero estiver com filhote.