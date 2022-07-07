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Encontro das águas

Fotógrafo de A Gazeta conquista 1° lugar em prêmio de proteção ao oceano

A imagem produzida por Vitor Jubini ganhou na categoria “Paisagem” no Edital Conexão Oceano de Comunicação Ambiental, premiação da Fundação Grupo Boticário, em parceria com a Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco
Vinícius Brandão

Vinícius Brandão

Publicado em 

07 jul 2022 às 17:00

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 17:00

Foto premiada na categoria
Foto premiada na categoria "Paisagem" no Edital Conexão Oceano de Comunicação Ambiental Crédito: Vitor Jubini
A imagem produzida pelo fotógrafo de A Gazeta Vitor Jubini ficou em 1º lugar na categoria “Paisagem” no Edital Conexão Oceano de Comunicação Ambiental, premiação da Fundação Grupo Boticário em parceria com a Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco. A iniciativa recebeu mais de 220 trabalhos de todo Brasil
Com o objetivo de incentivar a produção de conteúdo para sensibilizar a sociedade sobre a importância do oceano, a imagem “Encontro das águas” foi produzida durante a série especial sobre os 4 biomas do Espírito Santo, na página especial de A Gazeta “Atitude Sustentável”, lançada em junho.
 A imagem premiada foi registrada na Praia Formosa, localizada em Aracruz. Jubini explica que representa o antagonismo entre o mar limpo e o rio cheio de dejetos, “um encontro triste entre as águas”.
Na avaliação do fotógrafo, a produção ganhou o 1º lugar não apenas por ser uma imagem bonita, mas também por trazer uma crítica social e interesse público. “Para mim, o prêmio é mais do que especial, por ser um reconhecimento do nosso trabalho diário e por ter sido julgado por especialistas”, completa ainda o fotógrafo.
"A fotografia traz uma beleza plástica, no entanto, ela é carregada de significados. A fotografia jornalística precisa ter algo mais que beleza, é preciso que ela tenha informação."
Vitor Jubini - fotógrafo
O editor e colunista de A Gazeta, Felipe Souza e o fotojornalista Vitor Jubini vão acompanhar os atletas capixabas direto de Tóquio.
Vitor Jubini, fotojornalista de A Gazeta Crédito: Rodrigo Gavini

O Projeto

Nos últimos anos, a sustentabilidade tem ganhado cada vez mais espaço na pauta mundial e muito se tem debatido sobre as relações entre sociedade, meio ambiente e economia. Pensando nisso, A Gazeta lançou a editoria ‘Atitude Sustentável’, para divulgar iniciativas de sustentabilidade, meio ambiente e responsabilidade social.
“Vivemos num Estado pequeno, com problemas ambientais, mas também com muitas iniciativas para preservação. Queremos discutir essas questões e valorizar as boas práticas para preservar a natureza”, destaca a editora-chefe de A Gazeta e CBN, Elaine Silva.
A nova editoria foi lançada com uma série especial sobre Biomas do Espírito Santo, projeto idealizado por Vitor Jubini, realizado com os repórteres Alberto Borém e Fernando Madeira, que mostra desafios e excelentes iniciativas para preservar floresta, rio, mar e mangue. Para conhecer mais, acesse www.agazeta.com.br/atitudesustentavel

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