Fotógrafo de A Gazeta conquista 1° lugar em prêmio de proteção ao oceano

Foto premiada na categoria "Paisagem" no Edital Conexão Oceano de Comunicação Ambiental Crédito: Vitor Jubini

A Gazeta Vitor Jubini ficou em 1º lugar na categoria “Paisagem” no Edital Conexão Oceano de Comunicação Ambiental, premiação da Fundação Grupo Boticário em parceria com a Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco. A iniciativa recebeu mais de 220 trabalhos de todo A imagem produzida pelo fotógrafo deVitor Jubini ficou em 1º lugar na categoria “Paisagem” no Edital Conexão Oceano de Comunicação Ambiental, premiação da Fundação Grupo Boticário em parceria com a Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco. A iniciativa recebeu mais de 220 trabalhos de todo Brasil

A imagem premiada foi registrada na Praia Formosa, localizada em Aracruz. Jubini explica que representa o antagonismo entre o mar limpo e o rio cheio de dejetos, “um encontro triste entre as águas”.

Na avaliação do fotógrafo, a produção ganhou o 1º lugar não apenas por ser uma imagem bonita, mas também por trazer uma crítica social e interesse público. “Para mim, o prêmio é mais do que especial, por ser um reconhecimento do nosso trabalho diário e por ter sido julgado por especialistas”, completa ainda o fotógrafo.

"A fotografia traz uma beleza plástica, no entanto, ela é carregada de significados. A fotografia jornalística precisa ter algo mais que beleza, é preciso que ela tenha informação." Vitor Jubini - fotógrafo

Vitor Jubini, fotojornalista de A Gazeta Crédito: Rodrigo Gavini

O Projeto

Nos últimos anos, a sustentabilidade tem ganhado cada vez mais espaço na pauta mundial e muito se tem debatido sobre as relações entre sociedade, meio ambiente e economia. Pensando nisso, A Gazeta lançou a editoria ‘Atitude Sustentável’, para divulgar iniciativas de sustentabilidade, meio ambiente e responsabilidade social.

“Vivemos num Estado pequeno, com problemas ambientais, mas também com muitas iniciativas para preservação. Queremos discutir essas questões e valorizar as boas práticas para preservar a natureza”, destaca a editora-chefe de A Gazeta e CBN, Elaine Silva.