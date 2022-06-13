Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ricardo Medeiros\Fernando Madeira\Vitor Jubini
Atitude Sustentável

Conheça os guardiões que protegem floresta, rio, mar e mangue no ES

São quatro pessoas que têm em comum o amor pela natureza e que mostram, na prática, como a relação entre o homem e a meio ambiente pode ser mais harmônica

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 20:02

Publicado em

13 jun 2022 às 20:02
Personagens da especial Atitude Sustentável
Dalva Ringuier, Rossini Vogas, Fábio Medeiros e Laurinho Salles são protetores da natureza no Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros\Fernando Madeira\Vitor Jubini
O projeto Atitude Sustentável traz uma série de reportagens sobre a biodiversidade do Espírito Santo, ressaltando toda a sua exuberância e os desafios para a preservação. Conheça as histórias de Dalva Ringuier, Rossini Vogas, Fábio Medeiros e Laurinho Salles, os guardiões da floresta, rio, mar e mangue. Quatro pessoas que têm em comum o amor pela natureza e que mostram na prática como a relação entre o homem e a meio ambiente pode ser mais harmônica. Acesse pelo menu abaixo:

ACOMPANHE EM ÁUDIO:

Guardiã das árvores transforma pasto em floresta no Espírito Santo
Guardião das águas faz brotar nascentes que abastecem Rio Jucu
Guardião do mar faz mutirão em praias para evitar que animais comam lixo
Guardião do mangue entra na lama para salvar berço dos animais no ES

A Gazeta integra o

Saiba mais
Meio Ambiente Atitude Sustentável
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados