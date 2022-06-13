Conheça os guardiões que protegem floresta, rio, mar e mangue no ES

O projeto Atitude Sustentável traz uma série de reportagens sobre a biodiversidade do Espírito Santo, ressaltando toda a sua exuberância e os desafios para a preservação. Conheça as histórias de Dalva Ringuier, Rossini Vogas, Fábio Medeiros e Laurinho Salles, os guardiões da floresta, rio, mar e mangue. Quatro pessoas que têm em comum o amor pela natureza e que mostram na prática como a relação entre o homem e a meio ambiente pode ser mais harmônica. Acesse pelo menu abaixo:
ACOMPANHE EM ÁUDIO:
Guardiã das árvores transforma pasto em floresta no Espírito Santo
Guardião das águas faz brotar nascentes que abastecem Rio Jucu
Guardião do mar faz mutirão em praias para evitar que animais comam lixo
Guardião do mangue entra na lama para salvar berço dos animais no ES