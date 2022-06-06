Guardião das águas faz brotar nascentes que abastecem Rio Jucu

Rossini Vogas, advogado aposentado, já plantou mais de 220 mil mudas Crédito: Fernando Madeira

Os olhos do advogado aposentado Rossini Vogas brilham ao ver as águas que correm na propriedade localizada entre Viana Domingos Martins . O reflorestamento, iniciado por ele em 2003, fez brotar no local 12 nascentes cristalinas, que desaguam no Rio Jucu.

"Antes não se via nascentes. Agora é essa exuberância toda de água, que vai para o Rio Jucu. Água mineral, sem contato humano, sem veneno" Rossini Vogas - Advogado aposentado

Foi plantando árvores no passado que hoje Rossini colhe água limpa. Ele estima ter cultivado aproximadamente 220 mil mudas, a maior parte nativa da Mata Atlântica, que deram origem à ampla cobertura vegetal da propriedade. Essas plantas contribuem para conservar a umidade no local e fazem com que a água das chuvas infiltre no solo mais lentamente, chegando ao lençol freático, que abastece os rios.

O som das águas rolando e a cor verde predominam no sítio Recanto da Natureza. A conexão com o meio ambiente é tanta que dá a impressão de se estar em um lugar isolado, bem distante da Região Metropolitana do Espírito Santo

As águas rolam com força no sítio Recanto da Natureza Crédito: Fernando Madeira

Caminhando pela propriedade, Rossini mostra as alterações que fez para garantir que o curso da água não fosse interrompido. As 12 nascentes estão distribuídas em 100 hectares, o equivale a 1 milhão de m².

"Cada um pode e deve fazer a sua parte. Eu peguei essa propriedade degradada e promovi essa biodiversidade, que é uma coisa fantástica"" Rossini Vogas - Advogado aposentado

O advogado aposentado conta que, quando comprou a terra, em 2001, ao menos 50 hectares eram área de pasto. Dois anos depois, em 2003, as primeiras árvores, começaram a ser plantadas. "Centenas de mudas vieram de caminhão, com mais de três metros de altura. Me deu muito trabalho. Mas hoje podemos ver essa exuberância da natureza", relata orgulhoso.

Rossini Vogas: advogado aposentado de Viana

A iniciativa particular de Rossini acaba contribuindo com toda a sociedade. A água que sai do sítio dele desemboca na Barra do Jucu, em Vila Velha. Ao todo são 166 quilômetros de extensão de rio, e a bacia abrange seis municípios capixabas. Uma fonte de vida, que precisa de cuidados, alerta Rossini.

"Ao mesmo tempo em que fico muito feliz com o que faço e tenho aqui, fico triste com o que o homem está fazendo com o Rio Tietê e com a Amazônia, principalmente. Estão acabando com a Amazônia nos últimos anos, estão destruindo o nosso berço da humanidade" Rossini Vogas - Advogado aposentado

Na opinião de Rossini, a educação é a maior aliada do meio ambiente. Ele defende que as lições de conscientização são importantes dentro e fora das escolas e que todos devem fazer a sua parte para a preservação. "Só é preciso dar uma força para a natureza, que o resto ela faz", afirma.

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