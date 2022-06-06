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Fernando Madeira
Atitude Sustentável

Guardião das águas faz brotar nascentes que abastecem Rio Jucu

Foi plantando árvores no passado que hoje Rossini Vogas colhe água limpa na propriedade de 1 milhão de m², localizada entre Viana e Domingos Martins

Alberto Borém

Estagiário

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 02:00

Publicado em

06 jun 2022 às 02:00
Rossini Vogas, advogado aposentado, em propriedade no interior de Viana
Rossini Vogas, advogado aposentado, já plantou mais de 220 mil mudas Crédito: Fernando Madeira
Os olhos do advogado aposentado Rossini Vogas brilham ao ver as águas que correm na propriedade localizada entre Viana e Domingos Martins. O reflorestamento, iniciado por ele em 2003, fez brotar no local 12 nascentes cristalinas, que desaguam no Rio Jucu.
"Antes não se via nascentes. Agora é essa exuberância toda de água, que vai para o Rio Jucu. Água mineral, sem contato humano, sem veneno"
Rossini Vogas - Advogado aposentado
Foi plantando árvores no passado que hoje Rossini colhe água limpa. Ele estima ter cultivado aproximadamente 220 mil mudas, a maior parte nativa da Mata Atlântica, que deram origem à ampla cobertura vegetal da propriedade. Essas plantas contribuem para conservar a umidade no local e fazem com que a água das chuvas infiltre no solo mais lentamente, chegando ao lençol freático, que abastece os rios. 
O som das águas rolando e a cor verde predominam no sítio Recanto da Natureza. A conexão com o meio ambiente é tanta que dá a impressão de se estar em um lugar isolado, bem distante da Região Metropolitana do Espírito Santo.
Rossini Vogas, advogado aposentado, em propriedade no interior de Viana
As águas rolam com força no sítio Recanto da Natureza Crédito: Fernando Madeira
Caminhando pela propriedade, Rossini mostra as alterações que fez para garantir que o curso da água não fosse interrompido. As 12 nascentes estão distribuídas em 100 hectares, o equivale a 1 milhão de m².
"Cada um pode e deve fazer a sua parte. Eu peguei essa propriedade degradada e promovi essa biodiversidade, que é uma coisa fantástica""
Rossini Vogas - Advogado aposentado
O advogado aposentado conta que, quando comprou a terra, em 2001, ao menos 50 hectares eram área de pasto. Dois anos depois, em 2003, as primeiras árvores, começaram a ser plantadas. "Centenas de mudas vieram de caminhão, com mais de três metros de altura. Me deu muito trabalho. Mas hoje podemos ver essa exuberância da natureza", relata orgulhoso.

Rossini Vogas: advogado aposentado de Viana

A iniciativa particular de Rossini acaba contribuindo com toda a sociedade. A água que sai do sítio dele desemboca na Barra do Jucu, em Vila Velha. Ao todo são 166 quilômetros de extensão de rio, e a bacia abrange seis municípios capixabas. Uma fonte de vida, que precisa de cuidados, alerta Rossini.
"Ao mesmo tempo em que fico muito feliz com o que faço e tenho aqui, fico triste com o que o homem está fazendo com o Rio Tietê e com a Amazônia, principalmente. Estão acabando com a Amazônia nos últimos anos, estão destruindo o nosso berço da humanidade"
Rossini Vogas - Advogado aposentado
Na opinião de Rossini, a educação é a maior aliada do meio ambiente. Ele defende que as lições de conscientização são importantes dentro e fora das escolas e que todos devem fazer a sua parte para a preservação. "Só é preciso dar uma força para a natureza, que o resto ela faz", afirma. 
Guardião das águas faz brotar nascentes que abastecem Rio Jucu

Atitude Sustentável

O Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 05 de junho, é um convite à conscientização ambiental. Para marcar a data, o projeto Atitude Sustentável traz uma série de reportagens sobre a biodiversidade do Espírito Santo, ressaltando toda a sua exuberância e os desafios para a preservação. Conheça as histórias dos guardiões da floresta, rio, mar e mangue. Quatro pessoas que têm em comum o amor pela natureza e que mostram na prática como a relação entre o homem e a meio ambiente pode ser mais harmônica.

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