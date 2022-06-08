Guardião do mangue entra na lama para salvar berço dos animais no ES

Laurinho Salles, dentro do mangue, se sente em casa Crédito: Fernando Madeira

Laurinho Salles é cria do mangue. Nascido e criado às margens desse ecossistema, o morador de Goiabeiras, em Vitória , não mede esforços para retirar lixo do local ou libertar um caranguejo preso na rede de pesca. Sentado na ponta de um pequeno barco, vestido com o colete do projeto SOS Manguezal e com as mãos sujas de lama, o guardião do mangue se sente à vontade, como se estivesse no seu habitat, e tem a certeza de estar fazendo a coisa certa.

"São poucos praticando a limpeza, mas muitos descartando lixo. A rotina de limpeza dá trabalho, mas é prazerosa. A gente se sente feliz no final do dia quando tiramos lixo do manguezal. É muito pouco, mas estamos fazendo nossa parte. E o que você está fazendo para melhorar essa situação? Queremos espalhar essa ideia" Laurinho Salles - Voluntário do SOS Manguezal

Desde 2017, Laurinho é um dos coordenadores do SOS Manguezal, organização criada há cinco anos, em Vitória. Antes disso, ele já atuava na região de Goiabeiras, tentando espalhar mensagens de cuidado e preservação do meio ambiente.

Laurinho Salles: voluntário do SOS Manguezal e um dos principais nomes na preservação do ecossistema no Espírito Santo

Ao lado de outros voluntários, ele organiza atividades de limpeza nos mangues, visitas técnicas e ações de conscientização. Com mobilização, eles recolhem do manguezal sacolas, pneus, garrafas de vidro e até geladeiras e fogões. Também libertam animais que ficam presos em pedaços de redes.

"A rede devasta qualquer natureza. O pescador deixa um pedaço de rede nos galhos, o caranguejo fica agarrado ali. Assim, o animal tem seu habitat natural interrompido e a vida no mangue fica ameaçada" Laurinho Salles - Voluntário do SOS Manguezal

Caranguejo preso em rede de pesca é libertado por voluntário Crédito: Fernando Madeira

Ele ainda chama a atenção para a presença de esgoto no mangue. "Há muito esgoto clandestino. As autoridades precisam fazer alguma coisa. A qualidade da água não está legal", afirma.

A falta de saneamento básico, aliás, é o mais grave dos problemas que afetam o ecossistema, na avaliação da professora da pós-graduação em Oceanografia Ambiental da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , Mônica Maria Tognella.

"Com o abandono do meio ambiente, notamos que o manguezal vai sendo sufocado, o que pode gerar efeito em cascata para todo o meio ambiente" Mônica Maria Tognella - Professora da pós-graduação em Oceanografia Ambiental da Ufes

A professora explica a importância desse ecossistema para a natureza e como a degradação afeta a todos, até quem mora longe do mangue, podendo provocar desde enchentes frequentes até aumentar o preço dos mariscos.

Importante para o equilíbrio do meio ambiente, o bioma é considerado berço da vida marinha e ainda é fonte de renda para muitas famílias. De Norte a Sul, o Espírito Santo é margeado por mangue e, na Grande Vitória, está situado o maior manguezal de área urbana do Brasil.

O manguezal está em 15 municípios do Espírito Santo. São eles:

Conceição da Barra São Mateus Linhares Aracruz Fundão Serra Cariacica Vitória Vila Velha Guarapari Anchieta Piúma Itapemirim Marataízes Presidente Kennedy

Mangue na região de Maria Ortiz, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

De acordo com Mônica, a falta de políticas públicas contribui para a degradação do manguezal. A solução, segundo a especialista, é ter regras bem definidas para moradia na área, melhoria do saneamento básico e descarte de lixo feito de forma correta.

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