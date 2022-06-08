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Fernando Madeira
Atitude Sustentável

Guardião do mangue entra na lama para salvar berço dos animais no ES

O trabalho voluntário realizado por Laurinho Salles, na região de Goiabeiras, em Vitória, envolve retirada de lixo do manguezal, visitas técnicas e ações de conscientização

Alberto Borém

Estagiário

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 02:00

Publicado em

08 jun 2022 às 02:00
Laurinho Salles, matéria especial para semana do meio ambiente, manguezal na região de Maria Ortiz, em Vitória
Laurinho Salles, dentro do mangue, se sente em casa Crédito: Fernando Madeira
Laurinho Salles é cria do mangue. Nascido e criado às margens desse ecossistema, o morador de Goiabeiras, em Vitória, não mede esforços para retirar lixo do local ou libertar um caranguejo preso na rede de pesca. Sentado na ponta de um pequeno barco, vestido com o colete do projeto SOS Manguezal e com as mãos sujas de lama, o guardião do mangue se sente à vontade, como se estivesse no seu habitat, e tem a certeza de estar fazendo a coisa certa.
"São poucos praticando a limpeza, mas muitos descartando lixo. A rotina de limpeza dá trabalho, mas é prazerosa. A gente se sente feliz no final do dia quando tiramos lixo do manguezal. É muito pouco, mas estamos fazendo nossa parte. E o que você está fazendo para melhorar essa situação? Queremos espalhar essa ideia"
Laurinho Salles - Voluntário do SOS Manguezal
Desde 2017, Laurinho é um dos coordenadores do SOS Manguezal, organização criada há cinco anos, em Vitória. Antes disso, ele já atuava na região de Goiabeiras, tentando espalhar mensagens de cuidado e preservação do meio ambiente.

Laurinho Salles: voluntário do SOS Manguezal e um dos principais nomes na preservação do ecossistema no Espírito Santo

Ao lado de outros voluntários, ele organiza atividades de limpeza nos mangues, visitas técnicas e ações de conscientização. Com mobilização, eles recolhem do manguezal sacolas, pneus, garrafas de vidro e até geladeiras e fogões. Também libertam animais que ficam presos em pedaços de redes.
"A rede devasta qualquer natureza. O pescador deixa um pedaço de rede nos galhos, o caranguejo fica agarrado ali. Assim, o animal tem seu habitat natural interrompido e a vida no mangue fica ameaçada"
Laurinho Salles - Voluntário do SOS Manguezal
Matéria especial para semana do meio ambiente, manguezal na região de Maria Ortiz, em Vitória
Caranguejo preso em rede de pesca é libertado por voluntário Crédito: Fernando Madeira
Ele ainda chama a atenção para a presença de esgoto no mangue. "Há muito esgoto clandestino. As autoridades precisam fazer alguma coisa. A qualidade da água não está legal", afirma.
A falta de saneamento básico, aliás, é o mais grave dos problemas que afetam o ecossistema, na avaliação da professora da pós-graduação em Oceanografia Ambiental da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Mônica Maria Tognella.
"Com o abandono do meio ambiente, notamos que o manguezal vai sendo sufocado, o que pode gerar efeito em cascata para todo o meio ambiente"
Mônica Maria Tognella - Professora da pós-graduação em Oceanografia Ambiental da Ufes
A professora explica a importância desse ecossistema para a natureza e como a degradação afeta a todos, até quem mora longe do mangue, podendo provocar desde enchentes frequentes até aumentar o preço dos mariscos.
Importante para o equilíbrio do meio ambiente, o bioma é considerado berço da vida marinha e ainda é fonte de renda para muitas famílias. De Norte a Sul, o Espírito Santo é margeado por mangue e, na Grande Vitória, está situado o maior manguezal de área urbana do Brasil. 
O manguezal está em 15 municípios do Espírito Santo. São eles: 
  1. Conceição da Barra
  2. São Mateus
  3. Linhares
  4. Aracruz
  5. Fundão
  6. Serra
  7. Cariacica
  8. Vitória
  9. Vila Velha
  10. Guarapari
  11. Anchieta
  12. Piúma
  13. Itapemirim
  14. Marataízes
  15.  Presidente Kennedy
Matéria especial para semana do meio ambiente, manguezal na região de Maria Ortiz, em Vitória
Mangue na região de Maria Ortiz, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
De acordo com Mônica, a falta de políticas públicas contribui para a degradação do manguezal. A solução, segundo a especialista, é ter regras bem definidas para moradia na área, melhoria do saneamento básico e descarte de lixo feito de forma correta.
Guardião do mangue entra na lama para salvar berço dos animais no ES

Atitude Sustentável

O Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 05 de junho, é um convite à conscientização ambiental. Para marcar a data, o projeto Atitude Sustentável traz uma série de reportagens sobre a biodiversidade do Espírito Santo, ressaltando toda a sua exuberância e os desafios para a preservação. Conheça as histórias dos guardiões da floresta, rio, mar e mangue. Quatro pessoas que têm em comum o amor pela natureza e que mostram na prática como a relação entre o homem e a meio ambiente pode ser mais harmônica.

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