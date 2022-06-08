Guardião do mangue entra na lama para salvar berço dos animais no ES

Laurinho Salles é cria do mangue. Nascido e criado às margens desse ecossistema, o morador de Goiabeiras, em Vitória
, não mede esforços para retirar lixo do local ou libertar um caranguejo preso na rede de pesca. Sentado na ponta de um pequeno barco, vestido com o colete do projeto SOS Manguezal e com as mãos sujas de lama, o guardião do mangue se sente à vontade, como se estivesse no seu habitat, e tem a certeza de estar fazendo a coisa certa.
Desde 2017, Laurinho é um dos coordenadores do SOS Manguezal, organização criada há cinco anos, em Vitória. Antes disso, ele já atuava na região de Goiabeiras, tentando espalhar mensagens de cuidado e preservação do meio ambiente.
Ao lado de outros voluntários, ele organiza atividades de limpeza nos mangues, visitas técnicas e ações de conscientização. Com mobilização, eles recolhem do manguezal sacolas, pneus, garrafas de vidro e até geladeiras e fogões. Também libertam animais que ficam presos em pedaços de redes.
Ele ainda chama a atenção para a presença de esgoto no mangue. "Há muito esgoto clandestino. As autoridades precisam fazer alguma coisa. A qualidade da água não está legal", afirma.
A falta de saneamento básico, aliás, é o mais grave dos problemas que afetam o ecossistema, na avaliação da professora da pós-graduação em Oceanografia Ambiental da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)
, Mônica Maria Tognella.
A professora explica a importância desse ecossistema para a natureza e como a degradação afeta a todos, até quem mora longe do mangue, podendo provocar desde enchentes frequentes até aumentar o preço dos mariscos.
Importante para o equilíbrio do meio ambiente, o bioma é considerado berço da vida marinha e ainda é fonte de renda para muitas famílias. De Norte a Sul, o Espírito Santo é margeado por mangue e, na Grande Vitória, está situado o maior manguezal de área urbana do Brasil.
De acordo com Mônica, a falta de políticas públicas contribui para a degradação do manguezal. A solução, segundo a especialista, é ter regras bem definidas para moradia na área, melhoria do saneamento básico e descarte de lixo feito de forma correta.