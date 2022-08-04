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Arma apreendida

Dupla é detida suspeita de assalto a loja em Campo Grande, Cariacica

Com os suspeitos, que estavam em uma moto, foi encontrada uma pistola com 16 munições e dois celulares foram recuperados. Crime ocorreu na manhã desta quinta (4)
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

04 ago 2022 às 13:50

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 13:50

Foram apreendidas uma arma, munições e dois celulares com os suspeitos
Foram apreendidas uma arma, munições e dois celulares com os suspeitos Crédito: Divulgação/PMES
Dois homens foram presos pela Polícia Militar após assaltarem uma loja no bairro Campo Grande, em Cariacica, na manhã desta quinta-feira (4). Segundo a corporação, eles estavam em uma motocicleta e, com eles, foi apreendida uma pistola calibre 9 mm com 16 munições.
Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra uma aglomeração de pessoas em volta de policiais militares que participaram da prisão, logo após os suspeitos serem alcançados. Veja abaixo:
Segundo a PM, militares estavam fazendo patrulhamento em Campo Grande quando viram os dois homens na motocicleta e os abordaram. Além da arma e das munições, dois celulares que tinham sido roubados foram recuperados.
A dupla foi levada para a Delegacia Regional de Cariacica. Procurada na manhã desta quinta-feira para informar o procedimento adotado com os suspeitos, a Polícia Civil informou que ainda não havia registro de ocorrência com essas características entregue na unidade.

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