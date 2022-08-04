Dupla é detida suspeita de assalto a loja em Campo Grande, Cariacica

Foram apreendidas uma arma, munições e dois celulares com os suspeitos Crédito: Divulgação/PMES

Dois homens foram presos pela Polícia Militar após assaltarem uma loja no bairro Campo Grande, em Cariacica , na manhã desta quinta-feira (4). Segundo a corporação, eles estavam em uma motocicleta e, com eles, foi apreendida uma pistola calibre 9 mm com 16 munições.

Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra uma aglomeração de pessoas em volta de policiais militares que participaram da prisão, logo após os suspeitos serem alcançados. Veja abaixo:

Segundo a PM, militares estavam fazendo patrulhamento em Campo Grande quando viram os dois homens na motocicleta e os abordaram. Além da arma e das munições, dois celulares que tinham sido roubados foram recuperados.