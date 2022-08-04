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Praia de Carapebus

Jovem tem primeiro salário roubado ao comemorar novo emprego na Serra

Assalto aconteceu na noite desta quarta-feira (4). O dinheiro do primeiro pagamento estava em um cartão, que permite a realização de compras por meio de aproximação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2022 às 09:11

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 09:11

Três jovens foram assaltados na noite desta quarta-feira (3) na praia de Carapebus, na Serra. O grupo havia ido ao local para celebrar o fato de um deles, uma auxiliar de produção de 18 anos, ter conseguido um emprego recentemente. Ela havia acabado de receber o primeiro salário quando teve o cartão, onde estava o pagamento, roubado.
"Eu estava feliz. Meu primeiro emprego com carteira assinada. E meu primeiro salário. E aí acontece isso. Chorei muito, fiquei em pânico. Ia tentar reagir ao assalto, mas fiquei paralisada, tipo um ataque de pânico", relata a vítima, que não quis ser identificada.
Segundo a jovem, o cartão no qual estava o pagamento pode ser liberado para compras por meio de aproximação, não exigindo uma senha. Como ela não havia conseguido contato com o banco na noite desta quarta, temia que todo o dinheiro fosse gasto pelos assaltantes antes do bloqueio.
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Jovens registraram boletim de ocorrência após serem assaltados na praia de Carapebus, na Serra Crédito: Carlos Alberto Silva
"Meu salário todo estava na conta. O cartão é de aproximação. Não sei se eles passaram. Não sei o que eu vou fazer. O dinheiro que eu tinha era para pagar minhas contas. Estou perdida", disse ela.
Os amigos contam que estavam conversando e bebendo na praia quando foram abordados pelos criminosos. As vítimas foram ameaçadas.
"Tinha passado um sem camisa. Depois, ele passou de novo. Depois de uns dez minutos, passaram mais três com ele em duas bicicletas. Eles voltaram e abordaram a gente. Eles foram agressivos. Mandaram a gente abaixar a cabeça. Eles falaram para abaixar a cabeça se não ia tomar tiro. Depois, mandaram a gente correr", relatou uma das vítimas.
Um estudante de 19 anos contou para a Polícia Civil que chegou a ser agredido pelos assaltantes porque tentou esconder o celular dentro da calça.
"Eles vieram já apontando a arma na minha cabeça. Quando eles descobriram meu celular na cintura, começaram a bater na minha cabeça. Falaram que iam me matar, que era para eu correr, senão, iam meter bala em mim", relatou ele.
Além do cartão, os suspeitos levaram os celulares das vítimas, R$ 300,00 que estavam com os jovens. Segundo eles, outras pessoas que estavam na praia também foram assaltadas.
"Tinha um pai e um filho. O filho tinha uns 4 anos. Colocaram a criança no chão, a criança começou a chorar. Roubaram o pai, arrastaram a criança na areia", contaram eles.
Os jovens registraram um boletim de Ocorrência na Delegacia Regional da Serra para que o crime seja investigado. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

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