PM impede ataque de criminosos a grupo rival em Santa Rosa, Cariacica

Policiais impediram um ataque de criminosos armados no bairro Santa Rosa, em Cariacica , durante a madrugada desta quinta-feira (4). Conforme a Polícia Militar , eram cerca de 20 homens provenientes do Morro do Quiabo. Munições foram apreendidas, além de dois celulares, mas ninguém foi detido.

A polícia explicou que recebeu informações de que criminosos armados estavam indo do Morro do Quiabo em direção ao bairro Santa Rosa. Policiais foram ao local para fazer patrulhamento e escutaram barulhos de tiros.

Os agentes fizeram um patrulhamento a pé e se depararam com os criminosos que, ao verem os policiais, atiraram. Começou uma troca de tiros, e, conforme o registro da ocorrência feito pela PM, mais de 150 disparos foram efetuados pelos militares.

Os criminosos, então, começaram a recuar para uma área de mata que fica perto de uma carvoaria que divide o Morro do Quiabo e o bairro Santa Rosa. Eles conseguiram fugir e os militares recuperaram dois carregadores de pistola calibre 9 mm, 11 munições calibre 9 mm, duas munições calibre 12 picotadas e dois celulares.