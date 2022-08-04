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Tiroteio

PM impede ataque de criminosos a grupo rival em Santa Rosa, Cariacica

Segundo a PM, cerca de 20 homens saíram do Morro do Quiabo, na madrugada desta quinta (4), para atacar Santa Rosa, mas recuaram após tiroteio com mais de 150 disparos
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

04 ago 2022 às 11:35

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 11:35

Policiais impediram um ataque de criminosos armados no bairro Santa Rosa, em Cariacica, durante a madrugada desta quinta-feira (4). Conforme a Polícia Militar, eram cerca de 20 homens provenientes do Morro do Quiabo. Munições foram apreendidas, além de dois celulares, mas ninguém foi detido.
A polícia explicou que recebeu informações de que criminosos armados estavam indo do Morro do Quiabo em direção ao bairro Santa Rosa. Policiais foram ao local para fazer patrulhamento e escutaram barulhos de tiros.
Os agentes fizeram um patrulhamento a pé e se depararam com os criminosos que, ao verem os policiais, atiraram. Começou uma troca de tiros, e, conforme o registro da ocorrência feito pela PM, mais de 150 disparos foram efetuados pelos militares.
Os criminosos, então, começaram a recuar para uma área de mata que fica perto de uma carvoaria que divide o Morro do Quiabo e o bairro Santa Rosa. Eles conseguiram fugir e os militares recuperaram dois carregadores de pistola calibre 9 mm, 11 munições calibre 9 mm, duas munições calibre 12 picotadas e dois celulares.
Polícia Civil informou que as munições e os carregadores apreendidos serão encaminhados ao Departamento de Criminalística - Balística.

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