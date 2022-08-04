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Suspeitos fugiram

Assalto tem motorista de aplicativo baleado, tiros e perseguição na Serra

Vítima foi baleada e teve o carro roubado na madrugada desta quinta-feira (4); PM recuperou o veículo, mas os criminosos fugiram. Houve troca de tiros
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

04 ago 2022 às 10:27

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 10:27

3ª Delegacia Regional da Serra
3ª Delegacia Regional da Serra Crédito: Reprodução Google Maps
Um motorista de aplicativo, de 29 anos, foi rendido, baleado e teve o carro roubado na madrugada desta quinta-feira (4), em Porto Dourado, Serra. A Polícia Militar conseguiu recuperar o veículo, mas os suspeitos fugiram.
A corporação foi acionada após receber a informação de que o motorista havia sido rendido por três indivíduos armados enquanto trabalhava. Os criminosos anunciaram o assalto e utilizaram da força para tentar roubar dinheiro do condutor.
Na ocorrência registrada pela PM consta que, como os indivíduos não estavam conseguindo pegar o dinheiro do motorista, atiraram contra o homem e fugiram com o carro. Baleado, o motorista deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Serra. O estado de saúde dele não foi informado.

ABORDAGEM POLICIAL

Diante das informações passadas pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), equipes da Polícia Militar realizaram um patrulhamento na região e visualizaram o carro, no bairro Planície da Serra, trafegando em sentido oposto ao da viatura.
Os militares tentaram realizar um cerco, desembarcando do veículo policial e se colocando em posição de abordagem, porém, em alta velocidade, o condutor direcionou o carro para um dos policiais, que efetuou disparos contra o veículo.
Os suspeitos revidaram e fugiram sentido a Serra Dourada II. O suspeito que dirigia o carro roubado perdeu o controle e colidiu na Rua Solimões, logo na entrada do bairro. Os indivíduos abandonaram o veículo e fugiram. Segundo a PM, eles não foram localizados.
O carro foi guinchado e a ocorrência entregue na 3ª Delegacia Regional da Serra.  Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
"A Polícia Civil destaca  que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finalizou o texto. 

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