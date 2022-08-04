Presos suspeitos de envolvimento em assaltos com submetralhadora em Colatina

O criminoso rendeu a funcionária e assaltou um supermercado de Colatina Crédito: Redes sociais

O delegado Leonardo Ávila, responsável pela investigação, que suspeito foi identificado como o homem que aparece em imagens gravadas pela câmera de segurança dos estabelecimentos roubados. Com ele, foi localizada a submetralhadora utilizada nos crimes. A identidade dos suspeitos não foi divulgada.

TV Gazeta Noroeste. “A Polícia Civil não tem dúvida [da participação do suspeito no crime] pelas características, pelas roupas que os policiais militares encontraram com ele, pelas características da arma de fogo. É uma submetralhadora de alto poder de fogo, que pode funcionar no sistema de rajada. Foi uma ação importante tirar essa arma de circulação”, afirmou o delegado para o repórter Cristian Miranda da

Veja o vídeo: Com a submetralhadora caseira em mãos, o homem assaltou um supermercado no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina, na noite da última sexta-feira (29). Toda a ação foi registrada por uma câmera. A funcionária que foi abordada pelo suspeito contou à Polícia Militar que ele chegou exibindo a arma de fogo e dizendo que queria todo o dinheiro do caixa. Ao todo, foram roubados mais de R$ 1 mil.

Também nesta sexta-feira (29), o criminoso rendeu funcionários de um posto de gasolina, que fica no Centro, e roubou quase R$ 400 e um telefone celular. Após a ação, o suspeito fugiu.

Polícia Militar “A Polícia Militar , após essa onda de crimes da cidade, com as informações dos boletins de ocorrência, imagens de câmeras de vídeo monitoramento, nós mantivemos atentos às denúncias até localizar e prender esses suspeitos, principalmente hoje, com a prisão do principal suspeito”, afirma o subtenente Valnei Pereira Silva, da

O subtenente informou que havia um mandado de prisão contra o suspeito. A PM recebeu informações de que o homem estaria escondido em uma casa abandonada. Ao chegarem ao local, os militares conseguiram localizar o homem dormindo ao lado da submetralhadora.

O suspeito preso nesta tarde foi encaminhado à 15ª Delegacia Regional de Colatina, onde foi autuado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e roubo. Após os procedimentos ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.