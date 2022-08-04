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Investigações

Policial desaparecido em Vila Velha também é presidente do Jockey Clube

Celso Marvila Lima trabalhou por mais de 40 anos na Polícia Civil, até se aposentar.  O veículo dele foi encontrado incendiado e o desaparecimento dele é investigado
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

04 ago 2022 às 13:54

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 13:54

Celso Marvila Lima, de 64 anos, desaparecido desde quarta-feira (3), era presidente do Jockey Clube
Celso Marvila Lima, de 64 anos, desaparecido desde quarta-feira (3) também é presidente do Jockey Clube Crédito: Jockey Clube/Reprodução
Desaparecido desde quarta-feira (3), o perito aposentado da Polícia Civil Celso Marvila Lima, de 64 anos, atuou por 42 anos na Polícia Civil e também é presidente do Jockey Clube do Espírito Santo. O veículo dele foi encontrado incendiado na manhã desta quinta-feira (4), em Xuri, Vila Velha, Grande Vitória.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, uma fonte do Jockey Clube que pediu para não ser identificada, contou que o perito é frequentador assíduo do centro hípico localizado em Itaparica, Vila Velha. "Ele passa a semana aqui, é uma pessoa muito querida, nunca ficamos sabendo de nada contra ele", relata.
Segundo relatos, Celso Marvila Lima passou toda a quarta-feira (3) no Jockey Club e só saiu após as 18 horas. "Quando fui embora, depois das 18h, o carro dele continuava no estacionamento e o vi andando pelo espaço. Pelas imagens do veículo queimado, parece ser a mesma caminhonete", afirma. 
Segundo funcionários, Celso já foi presidente do Jockey Clube em anos anteriores. Em consulta ao CNPJ do estabelecimento, há a informação que o mandato atual dele completou um ano exatamente nesta quarta-feira (3), dia do desaparecimento.
O sentimento entre os funcionários é de apreensão e preocupação com o sumiço do presidente da organização. "Estamos aflitos com a falta de notícias e respostas", comentaram.

Policial desaparece e carro é encontrado incendiado em Vila Velha

INVESTIGAÇÕES

O último retorno da Polícia Civil à reportagem é de que as apurações e diligências sobre o desaparecimento do perito estão em andamento e ele ainda não tinha sido localizado. Segundo a corporação, Celso Marvila Lima se aposentou em março de 2020, após trabalhar por mais de 42 anos na instituição.
"A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", informou, por meio de nota

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