Policial desaparecido em Vila Velha também é presidente do Jockey Clube

Celso Marvila Lima, de 64 anos, desaparecido desde quarta-feira (3) também é presidente do Jockey Clube Crédito: Jockey Clube/Reprodução

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, uma fonte do Jockey Clube que pediu para não ser identificada, contou que o perito é frequentador assíduo do centro hípico localizado em Itaparica, Vila Velha. "Ele passa a semana aqui, é uma pessoa muito querida, nunca ficamos sabendo de nada contra ele", relata.

Segundo relatos, Celso Marvila Lima passou toda a quarta-feira (3) no Jockey Club e só saiu após as 18 horas. "Quando fui embora, depois das 18h, o carro dele continuava no estacionamento e o vi andando pelo espaço. Pelas imagens do veículo queimado, parece ser a mesma caminhonete", afirma.

Segundo funcionários, Celso já foi presidente do Jockey Clube em anos anteriores. Em consulta ao CNPJ do estabelecimento, há a informação que o mandato atual dele completou um ano exatamente nesta quarta-feira (3), dia do desaparecimento.

O sentimento entre os funcionários é de apreensão e preocupação com o sumiço do presidente da organização. "Estamos aflitos com a falta de notícias e respostas", comentaram.

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INVESTIGAÇÕES

O último retorno da Polícia Civil à reportagem é de que as apurações e diligências sobre o desaparecimento do perito estão em andamento e ele ainda não tinha sido localizado. Segundo a corporação, Celso Marvila Lima se aposentou em março de 2020, após trabalhar por mais de 42 anos na instituição.