A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Caranguejos são apreendidos durante prisão de suspeito de tentativa de assassinato no ES

Publicado em 25/02/2026 às 19h25
Polícia foi cumprir mandado de prisão na casa do suspeito, mas encontrou animais silvestres

Mais de 50 caranguejos e um pássaro foram apreendidos durante a prisão de investigado em Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo, na terça-feira (24). A Polícia Civil foi até a Praia do Além para prender o suspeito, de 34 anos, que teria tentado matar a tiros um homem de 29 anos em novembro de 2025. Ele confessou o crime, mas disse que a arma foi jogada no mar. Após a prisão, ele prosseguiu ao Centro de Detenção Provisória.

Os policiais foram até a residência para realizar buscas no bairro Morada do Sol e encontraram um casal, já os animais estavam no andar inferior do imóvel. Os dois explicaram que moravam ali como inquilinos e um jovem, de 20 anos, assumiu que os bichos eram dele e acabou detido. Segundo a PC, os crustáceos possivelmente foram capturados durante o período de defeso, quando a prática é proibida; já a ave silvestre era mantida em cativeiro ilegalmente. 

O suspeito de 20 anos foi levado à delegacia e assinou um Termo Circunstanciado por crime ambiental. Ele foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo quando intimado. Os caranguejos foram devolvidos ao manguezal da região e o pássaro levado para os órgãos ambientais responsáveis pela reabilitação.

Publicidade