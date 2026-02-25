Caranguejos são apreendidos durante prisão de suspeito de tentativa de assassinato no ES

Mais de 50 caranguejos e um pássaro foram apreendidos durante a prisão de investigado em Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo, na terça-feira (24). A Polícia Civil foi até a Praia do Além para prender o suspeito, de 34 anos, que teria tentado matar a tiros um homem de 29 anos em novembro de 2025. Ele confessou o crime, mas disse que a arma foi jogada no mar. Após a prisão, ele prosseguiu ao Centro de Detenção Provisória.

Os policiais foram até a residência para realizar buscas no bairro Morada do Sol e encontraram um casal, já os animais estavam no andar inferior do imóvel. Os dois explicaram que moravam ali como inquilinos e um jovem, de 20 anos, assumiu que os bichos eram dele e acabou detido. Segundo a PC, os crustáceos possivelmente foram capturados durante o período de defeso, quando a prática é proibida; já a ave silvestre era mantida em cativeiro ilegalmente.