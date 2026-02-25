Operação da PF prende foragidos da Justiça no Espírito Santo

Dezessete foragidos da Justiça foram presos na manhã desta quarta-feira (25) durante a Operação Rio Grande da Polícia Federal, em conjunto com policiais militares de Minas Gerais e do Espírito Santo. Dos onze municípios onde aconteceram as prisões, dois estão em terras capixabas, sendo eles Domingos Martins, na Região Serrana, e outro em Cariacica, na Grande Vitória. A corporação não informou quantas pessoas foram encontradas no Estado.

Em MG, os presos estavam em diferentes municípios, entre eles Manhuaçu, Mutum, Simonésia, Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Abre Campo, Manhumirim, Sericita e São Francisco do Glória.