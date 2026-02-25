Foragido apontado como líder do tráfico de Carapebus é capturado em Minas Gerais
Um homem de 22 anos, apontado como líder do tráfico de drogas no bairro Balneário de Carapebus, na Serra, foi capturado no município de Governador Valadares, em Minas Gerais. A informação foi divulgada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) na noite desta quarta-feira (25).
Ele é investigado por uma série de homicídios marcados pelo uso de armamento pesado e extrema violência e estava evadido do sistema prisional desde fevereiro de 2025.
Mais detalhes sobre a captura, realizada pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, serão divulgados em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (26). A Polícia Civil adiantou, porém, que é apontado como um dos executores de um duplo homicídio qualificado ocorrido no Balneário de Carapebus, em setembro do ano passado.
Na ocasião, um grupo criminoso, do qual esse homem faria parte, invadiu a residência das vítimas utilizando fuzil, pistolas, espingarda calibre 12 e uniformes falsos. Além desse crime, ele é suspeito de outros assassinatos e tentativas de homicídio relacionados à disputa entre facções pelo controle do tráfico de drogas na região.