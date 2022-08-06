Bandidos abandonam caminhonete roubada após perseguição em Linhares

Criminosos abandonaram uma caminhonete roubada após quilômetros de perseguição policial pela BR 101, em Linhares, Norte do Espírito Santo. A ocorrência foi registrada na madrugada deste sábado (6). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo passou pelo posto do órgão, não obedeceu à ordem de parada e, então, foi iniciada a corrida pelos suspeitos.

De acordo com o inspetor da PRF Moura Junior, no momento do bloqueio, o motorista ainda jogou a caminhonete em direção aos policiais. “Os agentes deram voz de comando para pararem o veículo, mas eles não pararam e jogaram o veículo para cima dos policiais. Na sequência, empreenderam fuga e os policiais foram atrás”, contou.

Cerca de quatro quilômetros depois, com dois pneus furados, os suspeitos abandonaram o veículo nas proximidades da Floresta dos Goytacazes e fugiram. “Não chegou a ter troca de tiros. Eles abandonaram o veículo e fugiram. Fizemos buscas, mas não conseguimos localizá-los”, disse o inspetor.

Segundo informações da polícia, a Ford Ranger havia sido roubada no município de Boa Esperança, no Noroeste do Estado, na noite de quinta-feira (4). O veículo foi recuperado e levado ao pátio da Delegacia Regional de Linhares.