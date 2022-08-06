Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na BR 101

Bandidos abandonam caminhonete roubada após perseguição em Linhares

Ford Ranger havia sido roubada na última quinta-feira, na cidade de Boa Esperança. O veículo foi recuperado, mas os suspeitos conseguiram fugir
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

06 ago 2022 às 12:55

Publicado em 06 de Agosto de 2022 às 12:55

Criminosos abandonaram uma caminhonete roubada após quilômetros de perseguição policial pela BR 101, em Linhares, Norte do Espírito Santo. A ocorrência foi registrada na madrugada deste sábado (6). Segundo a  Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo passou pelo posto do órgão, não obedeceu à ordem de parada e, então, foi iniciada a corrida pelos suspeitos.
De acordo com o inspetor da PRF Moura Junior, no momento do bloqueio, o motorista ainda jogou a caminhonete em direção aos policiais. “Os agentes deram voz de comando para pararem o veículo, mas eles não pararam e jogaram o veículo para cima dos policiais. Na sequência, empreenderam fuga e os policiais foram atrás”, contou.
Cerca de quatro quilômetros depois, com dois pneus furados, os suspeitos abandonaram o veículo nas proximidades da Floresta dos Goytacazes e fugiram. “Não chegou a ter troca de tiros. Eles abandonaram o veículo e fugiram. Fizemos buscas, mas não conseguimos localizá-los”, disse o inspetor.
Segundo informações da polícia, a Ford Ranger havia sido roubada no município de Boa Esperança, no Noroeste do Estado, na noite de quinta-feira (4). O veículo foi recuperado e levado ao pátio da Delegacia Regional de Linhares.
(Com informações de Tiago Felix, da TV Gazeta Norte)

Veja Também

Jovem suspeito de matar ex-namorada de 14 anos é preso em Linhares

Incêndio atinge casa após vazamento em botija de gás em Linhares

Acidente na BR 101: homem morre prensado entre guinchos em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 Linhares Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
É gripe ou alergia? Entenda as diferenças dos sintomas
Imagem de destaque
A ciência por trás das modas bizarras de tratamentos de pele, de sêmen de salmão a cocô de passarinho
Creme gelado de abacaxi
Aprenda a fazer creme gelado de abacaxi para a sobremesa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados