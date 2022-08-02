Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tragédia

Acidente na BR 101: homem morre prensado entre guinchos em Linhares

O guincheiro Tarcísio Luiz Santos da Ros, de 33 anos, encontrava-se entre os dois veículos quando um caminhão bateu em um dos guinchos. Ele morreu após dar entrada em hospital
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

02 ago 2022 às 11:33

Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 11:33

Um homem morreu prensado entre dois guinchos em um acidente na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (1º). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um guincho estava parado e quebrado na via, na altura do km 146, e outro guincho foi ao local para retirá-lo. O guincheiro Tarcísio Luiz Santos da Ros, de 33 anos, encontrava-se entre os dois veículos quando um caminhão bateu em um dos guinchos.
A vítima foi socorrida ainda com vida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada em um hospital. O corpo de Tarcísio foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado, e depois liberado para o sepultamento.
Polícia Civil informou, por nota, que o caso é investigado por meio da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. Até o momento, ninguém prestou depoimento, segundo a corporação.

Veja Também

Motorista amarrado, carga roubada e troca de tiros em assalto em Linhares

Ciclista que morreu atropelado foi a Linhares procurar emprego

Homem que reclamou de assaltos em Linhares é detido por furto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BR 101 Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem morre ao ser esfaqueado na rua em São Domingos do Norte
Filme dirigido por cineasta indígena terá sessão gratuita em Vitória
Filme dirigido por cineasta indígena terá sessão gratuita em Vitória
Imagem de destaque
Autismo: o lugar da psicanálise como uma das propostas clínicas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados