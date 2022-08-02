Acidente na BR 101: homem morre prensado entre guinchos em Linhares

Um homem morreu prensado entre dois guinchos em um acidente na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (1º). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um guincho estava parado e quebrado na via, na altura do km 146, e outro guincho foi ao local para retirá-lo. O guincheiro Tarcísio Luiz Santos da Ros, de 33 anos, encontrava-se entre os dois veículos quando um caminhão bateu em um dos guinchos.
A vítima foi socorrida ainda com vida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada em um hospital. O corpo de Tarcísio foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado, e depois liberado para o sepultamento.
A Polícia Civil informou, por nota, que o caso é investigado por meio da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. Até o momento, ninguém prestou depoimento, segundo a corporação.