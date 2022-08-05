Jovem suspeito de matar ex-namorada de 14 anos é preso em Linhares

A prisão ocorreu durante a noite de sexta-feira (5) em uma operação entre as Polícias Civis de Linhares, Sooretama e Rio Bananal, que faziam buscas para localizá-lo. A adolescente foi assassinada com três disparos por volta das 13 horas, quando saiu de casa para ir a um mercado próximo, no bairro Interlagos. Ana Clara chegou a ser socorrida para o Hospital Rio Doce, mas não resistiu aos ferimentos.