Adolescente reage, leva soco no rosto e escapa de estupro em Cachoeiro

Uma adolescente de 15 anos foi agredida com um soco no rosto após reagir a uma tentativa de estupro na tarde desta quinta-feira (4), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o suspeito não foi localizado.
De acordo com ocorrência da PM, o fato aconteceu por volta das 13h, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em uma avenida conhecida por Linha Vermelha. A mãe da vítima contou aos policiais que a filha estava chegando em casa quando um homem negro – trajando boné e camisa de cor preta – a pegou pelo braço. A adolescente reagiu, tentando se livrar do suspeito, e levou do homem um soco no rosto. Após agredir a menina, o criminoso fugiu.
Segundo a Polícia Militar, a vítima foi orientada a registrar o caso na delegacia e solicitar as filmagens dos comércios para ajudar na investigação. A mãe da menina contou à reportagem da TV Gazeta que a filha está muito abalada devido ao ocorrido, e com hematoma no rosto por conta da agressão.
A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se o caso é investigado. A corporação informou que nenhuma ocorrência com essas características na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.