Adolescente reage, leva soco no rosto e escapa de estupro em Cachoeiro

De acordo com ocorrência da PM, o fato aconteceu por volta das 13h, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em uma avenida conhecida por Linha Vermelha. A mãe da vítima contou aos policiais que a filha estava chegando em casa quando um homem negro – trajando boné e camisa de cor preta – a pegou pelo braço. A adolescente reagiu, tentando se livrar do suspeito, e levou do homem um soco no rosto. Após agredir a menina, o criminoso fugiu.