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Suspeitos detidos

Perseguição, tiros e acidente após assalto em Vila Velha

Criminosos assaltaram um motorista de aplicativo que transportava um passageiro e depois fugiram com veículo roubado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2022 às 14:21

Publicado em 06 de Agosto de 2022 às 14:21

Parte dianteira do veículo ficou destruída após o acidente
Parte dianteira do veículo ficou destruída após o acidente Crédito: Telespectador | TV Gazeta
Um motorista de aplicativo e um passageiro foram assaltados por dois homens na madrugada deste sábado (6), em Vila Velha. Os suspeitos foram detidos após serem perseguidos por policiais militares, e um deles acabou baleado.
O motorista, que pediu para não ser identificado, contou que trabalha em uma pizzaria até meia-noite e complementa a renda fazendo corridas por aplicativo durante a madrugada. Ele e o passageiro foram rendidos no bairro Vila Batista.
"Me abordaram de forma violenta. Pediram para descer do carro, colocaram a arma e a todo momento estavam nervosos. Não olhei, levantei a camisa pra eles verem que eu não estava armado e nem com intenção de reagir", contou o motorista ao repórter André Falcão, da TV Gazeta.
Os suspeitos roubaram o carro do motorista de aplicativo, o celular do passageiro dele e fugiram em direção a Vitória. Depois a dupla retornou a Vila Velha, porém o veículo foi identificado pelo cerco eletrônico da Terceira Ponte. Policiais militares iniciaram a perseguição e, já no bairro da Glória, os criminosos acabaram batendo o carro roubado. Um saiu correndo com uma arma na mão e foi baleado pelos militares.
O suspeito baleado foi socorrido e levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria. O outro foi encaminhado à Delegacia Regional do município.
Após o susto e o prejuízo, o motorista disse que não pode parar de trabalhar. "Se eu parar, quem vai pagar minhas contas? Tenho que correr atrás e trabalhar. Meu medo não é ser assaltado. Assaltado é o de menos. Meu medo é roubarem e ainda tirarem a minha vida", disse o motorista.
* Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

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