Passageiro morre e motorista de aplicativo é ferido por tiros em Vitória

Homem foi morto dentro de carro de aplicativo em Vitória Crédito: Leitor A Gazeta

Um homem que não teve a identidade divulgada morreu após o carro de aplicativo em que estava ser alvo de tiros na noite de sábado (23), no bairro Santo Antônio, em Vitória . O motorista foi atingido, mas conseguiu chegar ao hospital com vida. O veículo foi atingido por cerca de 10 tiros, quase todos do lado do carona.

Os tiros foram disparados por três homens armados quando o carro passava pela Rua Manoel Furtado, no bairro Santo Antônio, por volta das 23h30 de sábado. O bairro, segundo depoimento do motorista à Polícia Militar , seria o destino da corrida. O disparos ainda atingiram o portão e a porta de vidro de uma casa. Moradores da rua relataram ter ouvido os tiros.

A TV Gazeta apurou que o motorista disse à polícia que pegou o passageiro no bairro Conquista. Ao chegar na Rua Manoel Furtado, foi atingido no ombro pelo disparo.

Apesar de ferido, ele seguiu dirigindo até a Santa Casa de Misericórdia, na Vila Rubim. Ele teria entrado correndo no PA, pedindo ajuda. Segundo os socorristas, o passageiro chegou morto ao local. Ele levou vários tiros e não foi identificado pela polícia. Testemunhas contaram à TV Gazeta que os suspeitos teriam fugido em direção à Prainha de Santo Antônio.

A Polícia Militar, em nota, informou que foi acionada no início da madrugada para verificar a informação de que um veículo com diversas marcas de disparos de arma de fogo teria parado no estacionamento da Santa Casa de Misericórdia. "Uma guarnição prosseguiu até o local, onde localizou o carro e constatou que no banco de trás havia um indivíduo já em óbito, enquanto o condutor já recebia os primeiros socorros."

Ainda segundo a PM, o homem relatou que era motorista de aplicativo e que tinha pegado o passageiro no bairro Conquista, com destino ao bairro Santo Antônio, onde o cliente tinha informado que teria um encontro. "No entanto, ao chegar no endereço, eles foram surpreendidos por três indivíduos armados que realizaram diversos disparos contra o passageiro, ainda dentro do carro, momento em que também acabou sendo baleado também, mas conseguiu dirigir até o hospital", informou a nota.

O corpo da vítima fatal foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória para ser necropsiado e posteriormente ser liberado para os familiares.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar afirmaram oficialmente que nenhum suspeito foi detido.