Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Santo Antônio

Passageiro morre e motorista de aplicativo é ferido por tiros em Vitória

Os tiros foram disparados quando o carro em que eles estavam passava pela Rua Manoel Furtado, no bairro Santo Antônio, por volta das 23h30 de sábado (23)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2022 às 15:21

Publicado em 24 de Julho de 2022 às 15:21

Homem foi morto dentro de carro de aplicativo em Vitória
Homem foi morto dentro de carro de aplicativo em Vitória Crédito: Leitor A Gazeta
Um homem que não teve a identidade divulgada morreu após o carro de aplicativo em que estava ser alvo de tiros na noite de sábado (23), no bairro Santo Antônio, em Vitória. O motorista foi atingido, mas conseguiu chegar ao hospital com vida. O veículo foi atingido por cerca de 10 tiros, quase todos do lado do carona. 
Os tiros foram disparados por três homens armados quando o carro passava pela Rua Manoel Furtado, no bairro Santo Antônio, por volta das 23h30 de sábado. O bairro, segundo depoimento do motorista à Polícia Militar, seria o destino da corrida. O disparos ainda atingiram o portão e a porta de vidro de uma casa. Moradores da rua relataram ter ouvido os tiros.
A TV Gazeta apurou que o motorista disse à polícia que pegou o passageiro no bairro Conquista. Ao chegar na Rua Manoel Furtado, foi atingido no ombro pelo disparo.
Apesar de ferido, ele seguiu dirigindo até a Santa Casa de Misericórdia, na Vila Rubim. Ele teria entrado correndo no PA, pedindo ajuda. Segundo os socorristas, o passageiro chegou morto ao local. Ele levou vários tiros e não foi identificado pela polícia. Testemunhas contaram à TV Gazeta que os suspeitos teriam fugido em direção à Prainha de Santo Antônio.
A Polícia Militar, em nota, informou que foi acionada no início da madrugada para verificar a informação de que um veículo com diversas marcas de disparos de arma de fogo teria parado no estacionamento da Santa Casa de Misericórdia. "Uma guarnição prosseguiu até o local, onde localizou o carro e constatou que no banco de trás havia um indivíduo já em óbito, enquanto o condutor já recebia os primeiros socorros."
Ainda segundo a PM, o homem relatou que era motorista de aplicativo e que tinha pegado o passageiro no bairro Conquista, com destino ao bairro Santo Antônio, onde o cliente tinha informado que teria um encontro. "No entanto, ao chegar no endereço, eles foram surpreendidos por três indivíduos armados que realizaram diversos disparos contra o passageiro, ainda dentro do carro, momento em que também acabou sendo baleado também, mas conseguiu dirigir até o hospital", informou a nota.
O corpo da vítima fatal foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória para ser necropsiado e posteriormente ser liberado para os familiares.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar afirmaram oficialmente que nenhum suspeito foi detido. 
Com informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta

Veja Também

Criminosos fazem reféns em propriedade em São Mateus

Homem que matou agricultor a facadas no ES é preso em Guarapari

Em fuga, suspeitos de arrastão batem de frente com viatura da PM no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

armas crime Polícia Civil Vitória (ES) Tiros Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Após GWM, mais duas fabricantes de veículos podem se instalar no ES
Imagem de destaque
Parque Paulo César Vinha pode ser ampliado para novas áreas; saiba onde
Imagem de destaque
Suspeito de participação em furto a lotérica em Aracruz é identificado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados