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Em fuga, suspeitos de arrastão batem de frente com viatura da PM no ES

Jovens de 20 e 23 anos entraram na contramão durante fuga em Cariacica neste sábado (23) e colidiram com viatura. Com fraturas graves nas pernas, eles foram levados para hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2022 às 19:55

Publicado em 23 de Julho de 2022 às 19:55

Dois suspeitos de cometerem um arrastão ficaram feridos após fugirem de moto na contramão e baterem de frente com um viatura da Polícia Militar neste sábado (23), em Cariacica.
Por volta das 7h30, uma estudante de 17 anos e a irmã dela foram roubadas pela dupla no bairro Moxuara. Elas pediram ajuda a uma equipe da PM que passou logo após o assalto.
Depois de roubarem as irmãs, a dupla circulou de moto por outros bairros da região e teria feito mais vítimas até chegar ao bairro Porto de Cariacica, onde os criminosos roubaram um pedreiro e a esposa dele.
O pedreiro, que não quis se identificar, contou à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que ele e a mulher tinham acabado de descer de um ônibus e estavam seguindo para o trabalho quando foram rendidos.
Segundo a PM, a dupla fugiu em alta velocidade pela contramão após o crime contra o pedreiro e acabou batendo de frente com a viatura. A vítima disse que ouviu o barulho da batida.
Os suspeitos de 20 e 23 anos tiveram fraturas graves nas pernas e foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Os dois estavam com uma arma falsa. Os objetos roubados foram devolvidos para as vítimas que se apresentaram na delegacia e a Polícia Civil abriu uma investigação.
Com informações da repórter Daniela Carla da TV Gazeta.

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