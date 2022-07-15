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Violência

Policial flagra roubo a veículo e atira contra criminosos na Serra

Antes de ser abandonado em Cariacica, carro foi utilizado para cometer um assassinato em Viana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2022 às 12:16

Publicado em 15 de Julho de 2022 às 12:16

Assalto aconteceu na frente de um posto de saúde no bairro Carapina Grande, na Serra.
Assalto aconteceu na frente de um posto de saúde no bairro Carapina Grande, na Serra. Crédito: Oliveira Alves
Uma mulher de 44 anos teve o carro roubado enquanto chegava a um posto de saúde na Serra, na Grande Vitória, durante a tarde desta quinta-feira (15). Criminosos armados entraram no veículo, a abordaram, mas a ação foi flagrada por um policial que estava próximo ao local. O agente atirou, e eles aceleraram com o veículo.
O carro foi encontrado ainda durante a tarde, mas em outra cidade, no bairro Porto de Cariacica, e com marcas de tiros no para-brisa e sangue no interior.
Antes de abandonarem o veículo, porém, criminosos utilizaram o carro para cometer um homicídio no bairro Industrial, em Viana.
O veículo foi encontrado pela Polícia Militar com marcas de tiros no para-brisa dianteiro e traseiro, além de marcas de sangue no banco do motorista. O carro foi guinchado e será periciado. Foram realizadas buscas pela região, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado. O caso está em investigação pela Polícia Civil.
*Com informações de João Brito e André Falcão, do g1 ES e TV Gazeta.

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