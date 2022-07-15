Policial flagra roubo a veículo e atira contra criminosos na Serra

Uma mulher de 44 anos teve o carro roubado enquanto chegava a um posto de saúde na Serra, na Grande Vitória, durante a tarde desta quinta-feira (15). Criminosos armados entraram no veículo, a abordaram, mas a ação foi flagrada por um policial que estava próximo ao local. O agente atirou, e eles aceleraram com o veículo.
O carro foi encontrado ainda durante a tarde, mas em outra cidade, no bairro Porto de Cariacica, e com marcas de tiros no para-brisa e sangue no interior.
Antes de abandonarem o veículo, porém, criminosos utilizaram o carro para cometer um homicídio no bairro Industrial, em Viana.
O veículo foi encontrado pela Polícia Militar com marcas de tiros no para-brisa dianteiro e traseiro, além de marcas de sangue no banco do motorista. O carro foi guinchado e será periciado. Foram realizadas buscas pela região, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado. O caso está em investigação pela Polícia Civil.
*Com informações de João Brito e André Falcão, do g1 ES e TV Gazeta.