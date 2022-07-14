Homem é assassinado a tiros e outro fica ferido em Viana

Após receber a informação sobre o crime, a equipe policial foi ao local e constatou a morte do indivíduo de 27 anos. Em seguida, os militares foram até o Pronto-Atendimento de Alto Lage, em Cariacica, após um jovem de 18 dar entrada vítima de disparos de arma de fogo no bairro Industrial. Não foi informado o estado de saúde do ferido.