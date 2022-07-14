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Crime

Homem é assassinado a tiros e outro fica ferido em Viana

Suspeitos estavam de carro e teriam chegado ao local do crime, no bairro Industrial, atirando. O veículo em que eles estavam era roubado e foi localizado em Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2022 às 17:34

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 17:34

Um homem de 27 anos morreu e um jovem ficou ferido após ambos serem baleados no bairro Industrial, em Viana, na tarde desta quinta-feira (14). Segundo a Polícia Militar, a informação é que dois suspeitos teriam chegado ao local de carro e atirado. O veículo usado no crime, roubado durante a tarde em Carapina Grande, foi localizado em Porto de Cariacica com marcas de tiro. As vítimas não foram identificadas. 
Uma criança chegou já morta e com sinais de violência sexual no PA de Alto Lage, em Cariacica
Uma das vítimas deu entrada no PA de Alto Lage, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira
Após receber a informação sobre o crime, a equipe policial foi ao local e constatou a morte do indivíduo de 27 anos. Em seguida, os militares foram até o Pronto-Atendimento de Alto Lage, em Cariacica, após um jovem de 18 dar entrada vítima de disparos de arma de fogo no bairro Industrial. Não foi informado o estado de saúde do ferido.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada, até o momento, como uma tentativa e um homicídio. O caso está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
A corporação detalhou que informações sobre detidos serão divulgadas após a finalização das diligências. O corpo do homem de 27 anos foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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