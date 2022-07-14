Suspeito de assassinar mestre de obras a marretadas na Serra é preso em MG

Rraniere Ferreira dos Santos foi preso em Minas Gerais, suspeito de assassinar homem a marretadas Crédito: Divulgação/PCES

Um homem de 26 anos foi preso no município de Araçuí, em Minas Gerais, na última segunda-feira (11). Rraniere Ferreira dos Santos é suspeito de assassinar a marretadas um homem de 50 anos no bairro Barcelona, na Serra , no dia 2 de outubro de 2020. Segundo a Polícia Civil , Rraniere trabalhava junto com a vítima e a motivação seria um problema entre os dois em uma obra.

Segundo o delegado-adjunto da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (Dhpp) da Serra, Ramiro Diniz, a vítima era mestre de obras e começou a suspeitar que Rraniere estaria furtando objetos.

"A vítima era mestre de obra e o suspeito prestava serviço com ele. Depois de alguns dias, a vítima percebeu que sumiam algumas coisas e foi quando aconteceram as discussões. O indiciado era usuário de drogas. O suspeito aproveitou de um momento, matou ele com uma marreta e desovou ele”, contou.

Ainda conforme a polícia, depois do crime, Rraniere enrolou o corpo da vítima em uma lona, colocou no porta-malas do carro do próprio mestre de obras morto e desovou o corpo no bairro Campinho Da Serra I, também na Serra. Em seguida, ele fugiu para o estado mineiro.