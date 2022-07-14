Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Depois de briga em obra

Suspeito de assassinar mestre de obras a marretadas na Serra é preso em MG

Segundo a Polícia Civil, Rraniere  Ferreira dos Santos enrolou o corpo da vítima em uma lona, colocou no porta-malas de um carro e desovou; crime aconteceu em outubro de 2020
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

14 jul 2022 às 13:16

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 13:16

Rraniere Ferreira dos Santos foi preso em Minas Gerais, suspeito de assassinar homem a marretadas
Rraniere Ferreira dos Santos foi preso em Minas Gerais, suspeito de assassinar homem a marretadas Crédito: Divulgação/PCES
Um homem de 26 anos foi preso no município de Araçuí, em Minas Gerais, na última segunda-feira (11). Rraniere Ferreira dos Santos é suspeito de assassinar a marretadas um homem de 50 anos no bairro Barcelona, na Serra, no dia 2 de outubro de 2020. Segundo a Polícia Civil, Rraniere trabalhava junto com a vítima e a motivação seria um problema entre os dois em uma obra.
Segundo o delegado-adjunto da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (Dhpp) da Serra, Ramiro Diniz, a vítima era mestre de obras e começou a suspeitar que Rraniere estaria furtando objetos.
"A vítima era mestre de obra e o suspeito prestava serviço com ele. Depois de alguns dias, a vítima percebeu que sumiam algumas coisas e foi quando aconteceram as discussões. O indiciado era usuário de drogas. O suspeito aproveitou de um momento, matou ele com uma marreta e desovou ele”, contou.
Ainda conforme a polícia, depois do crime, Rraniere enrolou o corpo da vítima em uma lona, colocou no porta-malas do carro do próprio mestre de obras morto e desovou o corpo no bairro Campinho Da Serra I, também na Serra. Em seguida, ele fugiu para o estado mineiro.
A Polícia Civil explicou que agentes da Dhpp da Serra passaram a informação de que o suspeito estaria escondido na zona rural de Araçuí para a Polícia Civil de Minas Gerais. Agentes então foram até o local e o prenderam. Ele foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, sendo encaminhado ao Sistema Prisional Mineiro.

Veja Também

Sêmen em roupa de criança: pai se recusa a colher material genético no ES

Homem é preso em Rio Bananal por estupro de enteada no Mato Grosso do Sul

Filho dá chutes e socos na mãe após alegar que ela estava "fedendo"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Minas Gerais Polícia Civil Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Motor em Pauta #2: entenda o aquecimento do mercado de carros usados e o potencial dos híbridos leves

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados