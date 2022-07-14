Filho dá chutes e socos na mãe após alegar que ela estava "fedendo"

Uma mulher foi agredida pelo filho no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (13). Segundo o registro da ocorrência da Polícia Militar, o filho alegou que a motivação para as agressões com chutes e socos era o fato de a mulher estar "fedendo".
Conforme o registro da PM, a mulher contou que estava deitada em casa quando foi surpreendida pelo filho, que entrou em casa pulando nas costas dela e começou a agredi-la. Ela saiu da casa para acionar a polícia.
Quando os militares chegaram ao local, a mulher contou que é agredida constantemente pelo filho. Os policiais entraram na casa da mulher e encontraram o rapaz, que disse que bateu na mãe porque ela estava "fedida".
O rapaz foi detido e conduzido para o Plantão Especializado da Mulher, em Vitória.
OUTRO CASO DE FILHO AGREDINDO A MÃE
Um outro caso de filho batendo na mãe foi registrado nesta quarta-feira (13), no bairro Nova Palestina, em Vitória. Conforme o registro de ocorrência da Polícia Militar, o rapaz deu vários socos e puxou o cabelo da mulher, além de tê-la ameaçado.
A polícia foi acionada e, no local, a mulher contou que o filho seria usuário de drogas. Os agentes observaram que o rapaz estava bêbado e ele foi conduzido ao Plantão Especializado da Mulher.