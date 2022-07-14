Violência doméstica

Filho dá chutes e socos na mãe após alegar que ela estava "fedendo"

Mulher foi agredida dentro de casa, no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, nesta quarta (13)
Daniel Pasti

14 jul 2022 às 09:38

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 09:38

Delegacia da mulher na Ilha de Santa Maria em Vitória
Rapaz falou aos policiais que agrediu a mãe porque ela estava fedendo Crédito: Vitor Jubini
Uma mulher foi agredida pelo filho no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (13). Segundo o registro da ocorrência da Polícia Militar, o filho alegou que a motivação para as agressões com chutes e socos era o fato de a mulher estar "fedendo".
Conforme o registro da PM, a mulher contou que estava deitada em casa quando foi surpreendida pelo filho, que entrou em casa pulando nas costas dela e começou a agredi-la. Ela saiu da casa para acionar a polícia. 
Quando os militares chegaram ao local, a mulher contou que é agredida constantemente pelo filho. Os policiais entraram na casa da mulher e encontraram o rapaz, que disse que bateu na mãe porque ela estava "fedida". 
O rapaz foi detido e conduzido para o Plantão Especializado da Mulher, em Vitória.

OUTRO CASO DE FILHO AGREDINDO A MÃE

Um outro caso de filho batendo na mãe foi registrado nesta quarta-feira (13), no bairro Nova Palestina, em Vitória. Conforme o registro de ocorrência da Polícia Militar, o rapaz deu vários socos e puxou o cabelo da mulher, além de tê-la ameaçado.
A polícia foi acionada e, no local, a mulher contou que o filho seria usuário de drogas. Os agentes observaram que o rapaz estava bêbado e ele foi conduzido ao Plantão Especializado da Mulher.

