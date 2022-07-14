Homem é preso em Rio Bananal por estupro de enteada no Mato Grosso do Sul

Um homem de 34 anos foi preso na noite de quarta-feira (13) no bairro Santo Antônio, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ele tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável expedido pela Justiça de Mato Grosso do Sul. As investigações apontam que o indivíduo manteve um relacionamento com uma enteada de 13 anos.
O crime aconteceu em Mato Grosso do Sul, em 2018. Quando o homem começou a ser investigado, ele se mudou para Alagoas, onde nasceu. Depois veio para o Espírito Santo, em Rio Bananal, para trabalhar na colheita de café, e permaneceu no Estado.
A polícia recebeu denúncias anônimas, que indicavam a presença do homem no bairro Santo Antônio. Policiais encontraram a casa onde ele estava escondido e, ao ser interrogado, ele admitiu ter conhecimento que era investigado.
O indivíduo não ofereceu resistência e foi conduzido para a Delegacia Regional de Linhares. Depois seguiu para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, onde está preso e à disposição da Justiça do Mato Grosso do Sul.