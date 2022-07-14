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Crime de 2018

Homem é preso em Rio Bananal por estupro de enteada no Mato Grosso do Sul

Segundo a Polícia Civil, ele veio para o Espírito Santo trabalhar na colheita do café e permaneceu escondido no município capixaba. No MS, ele manteve um relacionamento com a menor, de apenas 13 anos
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

14 jul 2022 às 10:55

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 10:55

16º Delegacia Regional de Linhares, que também abrange a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).
Após a prisão feita pela Polícia Civil, homem foi conduzido até a Delegacia Regional de Linhares e depois transferido ao CDP da Serra  Crédito: Heber Tomaz
Um homem de 34 anos foi preso na noite de quarta-feira (13) no bairro Santo Antônio, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ele tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável expedido pela Justiça de Mato Grosso do Sul. As investigações apontam que o indivíduo manteve um relacionamento com uma enteada de 13 anos.
O crime aconteceu em Mato Grosso do Sul, em 2018. Quando o homem começou a ser investigado, ele se mudou para Alagoas,  onde nasceu. Depois veio para o Espírito Santo, em Rio Bananal, para trabalhar na colheita de café, e permaneceu no Estado.
A polícia recebeu denúncias anônimas, que indicavam a presença do homem no bairro Santo Antônio. Policiais encontraram a casa onde ele estava escondido e, ao ser interrogado, ele admitiu ter conhecimento que era investigado.
O indivíduo não ofereceu resistência e foi conduzido para a Delegacia Regional de Linhares. Depois seguiu para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, onde está preso e à disposição da Justiça do Mato Grosso do Sul.

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