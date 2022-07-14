Homem é preso em Rio Bananal por estupro de enteada no Mato Grosso do Sul

Após a prisão feita pela Polícia Civil, homem foi conduzido até a Delegacia Regional de Linhares e depois transferido ao CDP da Serra Crédito: Heber Tomaz

O crime aconteceu em Mato Grosso do Sul, em 2018. Quando o homem começou a ser investigado, ele se mudou para Alagoas, onde nasceu. Depois veio para o Espírito Santo, em Rio Bananal, para trabalhar na colheita de café, e permaneceu no Estado.

A polícia recebeu denúncias anônimas, que indicavam a presença do homem no bairro Santo Antônio. Policiais encontraram a casa onde ele estava escondido e, ao ser interrogado, ele admitiu ter conhecimento que era investigado.