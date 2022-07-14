Polícia investiga se óleo de fritura no ES era usado para fazer azeite

Empresa que fazia a coleta irregular de óleo de fritura foi interditada em Cariacica. Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Uma empresa de Cariacica , na Grande Vitória , que fazia a coleta irregular de óleo de fritura foi interditada em uma operação da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e da Secretaria de Meio Ambiente, nesta quarta-feira (13). O depósito da empresa funcionava no bairro Vera Cruz e, além da coleta, a empresa é investigada por realizar a venda proibida do material.

De acordo com o delegado Eduardo Passamani, responsável pela investigação, a empresa não dizia para onde enviava o óleo usado desde 2020.

De acordo com a prefeitura, a empresa também fazia sabão caseiro com o óleo e limpava os tanques de óleo com o sabão, o que gera um impacto no meio ambiente, de acordo com o fiscal Lucas Ferreira e Silva.

Após ser interditada, a empresa também foi multada. O valor não da multa e o nome da empresa não foram divulgados.

FABRICAÇÃO DE AZEITE E RAÇÃO

Segundo a Polícia Civil, a investigação sobre a destinação do óleo usado segue em andamento com o objetivo de saber se esse óleo de fritura está sendo usado para fazer azeite e ração animal nos estados do Rio de Janeiro Minas Gerais . A suposta fraude com o óleo usado é mais uma das investigações feitas pela Delegacia de Defesa do Consumidor este ano, que já descobriu café, azeite e até cerveja adulterada sendo comercializados no Espírito Santo.