Bombeiros combatem incêndio em área de turfa equivalente a 18 campos de futebol na Serra

Bombeiros combatem incêndio em área de turfa na Serra Crédito: Divulgação/Prefeitura da Serra

Corpo de Bombeiros está combatendo um incêndio em uma área de turfa no bairro Laranjeiras Velha, na Serra . Os trabalhos começaram na última quarta-feira (6) e, conforme mapeamento aéreo, a área de turfa está em um terreno particular de 129.077 m², o equivalente a pouco mais de 18 campos de futebol.

Os Bombeiros acrescentaram, porém, que a área de incêndio ainda não foi calculada. A corporação ressaltou ainda que, nesta quarta-feira (13), houve redução da emissão de fumaça, mas ainda há focos de incêndio.

Bombeiros combatem incêndio em área de turfa na Serra Crédito: Divulgação/Prefeitura da Serra

"Primeiramente, as equipes fizeram o reconhecimento e mapeamento da área, definição da localização dos focos de incêndio e confinamento para início do combate. Estão empenhados 12 militares por dia. O combate é realizado com o uso de três bombas, que retiram água de um rio próximo, e um caminhão de combate a incêndio florestal", destacou a corporação.

A corporação relatou que começou a ser acionada para pontos de fogo em vegetação início da semana passada na região de Pitanga, também na Serra.

Bombeiros combatem incêndio em área de turfa na Serra Crédito: Divulgação/Prefeitura da Serra