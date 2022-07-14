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129 mil m²

Bombeiros combatem incêndio em área de turfa equivalente a 18 campos de futebol na Serra

Vegetação está em uma propriedade particular com mais de 129 mil². O trabalho de combate às chamas começou no último dia 6
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

14 jul 2022 às 10:04

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 10:04

Bombeiros combatem incêndio em área de turfa na Serra
Bombeiros combatem incêndio em área de turfa na Serra Crédito: Divulgação/Prefeitura da Serra
Corpo de Bombeiros está combatendo um incêndio em uma área de turfa no bairro Laranjeiras Velha, na Serra. Os trabalhos começaram na última quarta-feira (6) e, conforme mapeamento aéreo, a área de turfa está em um terreno particular de 129.077 m², o equivalente a pouco mais de 18 campos de futebol.
Os Bombeiros acrescentaram, porém, que a área de incêndio ainda não foi calculada. A corporação ressaltou ainda que, nesta quarta-feira (13), houve redução da emissão de fumaça, mas ainda há focos de incêndio.
Bombeiros combatem incêndio em área de turfa na Serra
Bombeiros combatem incêndio em área de turfa na Serra Crédito: Divulgação/Prefeitura da Serra
"Primeiramente, as equipes fizeram o reconhecimento e mapeamento da área, definição da localização dos focos de incêndio e confinamento para início do combate. Estão empenhados 12 militares por dia. O combate é realizado com o uso de três bombas, que retiram água de um rio próximo, e um caminhão de combate a incêndio florestal", destacou a corporação.
A corporação relatou que começou a ser acionada para pontos de fogo em vegetação início da semana passada na região de Pitanga, também na Serra.
Bombeiros combatem incêndio em área de turfa na Serra
Bombeiros combatem incêndio em área de turfa na Serra Crédito: Divulgação/Prefeitura da Serra
Equipes da corporação foram até a área e observaram que, a princípio, tratava-se de fogo em vegetação do tipo taboa, em região alagada e de difícil acesso. Depois, um outro foco de incêndio foi encontrado em Laranjeiras Velha, atingindo a vegetação de turfa. De acordo com os Bombeiros, a área de turfa e a de taboa eram ligadas.

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