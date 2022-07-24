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Roubo

Criminosos fazem reféns em propriedade em São Mateus

Os criminosos empreenderam fuga em uma motocicleta pertencente a uma das vítimas, no entanto, um deles foi encontrado morto ao lado do veículo
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

24 jul 2022 às 12:32

Publicado em 24 de Julho de 2022 às 12:32

Dois criminosos fizeram reféns em uma propriedade localizada no bairro Vila Pirola, em São Mateus, no Norte do Estado. O fato aconteceu na tarde da última sexta-feira (22) e um dos envolvidos no crime morreu após a fuga.
Criminosos fazem reféns em propriedade em São Mateus
A polícia apreendeu armas, dinheiro e munições durante a ocorrência Crédito: Divulgação \ PMES
Polícia Militar foi acionada para verificar um roubo em uma propriedade, onde várias pessoas estariam sendo reféns. “Durante o deslocamento fomos informados que os indivíduos haviam empreendido fuga em uma motocicleta pertencente a uma das vítimas”, informou a PM.
Ainda de acordo com a polícia, ao seguirem na direção que os criminosos fugiram, os militares encontraram a motocicleta e um indivíduo caído, já sem vida, ao lado do veículo. “Foi feito a varredura nas imediações e localizado o segundo indivíduo”, comunicou. Ele foi conduzido à delegacia.
Na ocasião foram aprendidos:
  • 1 submetralhadora .380;
  • 2 carregadores de submetralhadora;
  • 1 revólver .32;
  • 6 munições .32;
  • 28 munições .380;
  • R$ 224,00;
  • 1 motocicleta;
  • 1 celular.
Segundo a PM, após a chegada da perícia foi constatado que o indivíduo que veio a óbito possuía perfurações por arma de fogo.
Polícia Civil informou, em nota, que "o adolescente, de 16 anos, conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, responderá por ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado com concurso de duas pessoas e uso de violência com emprego de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) Norte".

Atualização

25/07/2022 - 3:32
Após a publicação desta matéria, a Polícia Civil enviou nota informando o procedimento adotado com o adolescente apreendido. O texto foi atualizado.

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