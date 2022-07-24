Criminosos fazem reféns em propriedade em São Mateus

Dois criminosos fizeram reféns em uma propriedade localizada no bairro Vila Pirola, em São Mateus, no Norte do Estado. O fato aconteceu na tarde da última sexta-feira (22) e um dos envolvidos no crime morreu após a fuga.
A Polícia Militar foi acionada para verificar um roubo em uma propriedade, onde várias pessoas estariam sendo reféns. “Durante o deslocamento fomos informados que os indivíduos haviam empreendido fuga em uma motocicleta pertencente a uma das vítimas”, informou a PM.
Ainda de acordo com a polícia, ao seguirem na direção que os criminosos fugiram, os militares encontraram a motocicleta e um indivíduo caído, já sem vida, ao lado do veículo. “Foi feito a varredura nas imediações e localizado o segundo indivíduo”, comunicou. Ele foi conduzido à delegacia.
Na ocasião foram aprendidos:
- 1 submetralhadora .380;
- 2 carregadores de submetralhadora;
- 1 revólver .32;
- 6 munições .32;
- 28 munições .380;
- R$ 224,00;
- 1 motocicleta;
- 1 celular.
Segundo a PM, após a chegada da perícia foi constatado que o indivíduo que veio a óbito possuía perfurações por arma de fogo.
A Polícia Civil informou, em nota, que "o adolescente, de 16 anos, conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, responderá por ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado com concurso de duas pessoas e uso de violência com emprego de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) Norte".
Atualização
25/07/2022 - 3:32
Após a publicação desta matéria, a Polícia Civil enviou nota informando o procedimento adotado com o adolescente apreendido. O texto foi atualizado.